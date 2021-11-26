新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

最早在非洲波札那現蹤的新變異株「Omicron」具有傳播速度快和可降低現有疫苗效力的特性。（新華社）

最早在非洲波札那現蹤的新變異株「Omicron」已在當地、南非 、以色列、香港 和比利時傳出病例，由於具有傳播速度快和可降低現有疫苗 效力的特性，恐怕在未來幾個月內成為主導全球疫情的病毒，究竟Omicron變種有多可怕？

每日郵報報導，Omicron變種被傳染病專家稱為有史以來最糟的變異株，具有先前Alpha、Beta、Delta等變異株所有令人擔憂的突變。Omicron擁有50多個突變，而在刺突蛋白更擁有32種突變，足足是Delta病毒的兩倍，是目前突變最多的變異株，專家擔心現有疫苗效力可能減少40%，而刺突特定的兩個獨特的突變，更成為幫助病毒打開通往人類細胞的大門。

專家指出，Omicron變種攜帶顯少能同時存在的P681H與N679K突變，能使該變種病毒更具有抵抗疫苗的能力，加上H655Y突變，使得病毒更容易進入人體細胞，而N501Y突變可以使該變異株更具傳染力，之前N501Y也曾在Alpha和Beta等變種中出現。

此外，R203K與G204R突變也會使病毒更具傳染力，它還攜帶K417N與E484A突變，與南非發現的Beta變異株相似，能夠更容易躲避疫苗的功效。Omicron還攜帶先前在Delta變種上發現的N440K與紐約州變異株上發現的S477N，前者造成該州3月份病例數激增，後者能躲避抗體防疫。

其他突變還包括G446S、T478K、Q493K、G496S、Q498R和Y505H，但它們所代表的意義尚不清楚。

目前南非已確診至少77例、非洲波札那3例、香港2例、以色列有1例確診與2例疑似病例、比利時有2例。