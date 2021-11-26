我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

FDA專家：默克新冠口服藥 恐傷孕婦胎兒

記者張聲肇／綜合報導
默克藥廠26日公布的分析顯示，該廠研製的治療新冠肺炎新藥降低重症及死亡風險的有效率為30%，而非先前宣稱的50%。（路透）
默克藥廠26日公布的分析顯示，該廠研製的治療新冠肺炎新藥降低重症及死亡風險的有效率為30%，而非先前宣稱的50%。（路透）

默克藥廠(Merck)仍在試驗的新冠藥molnupiravir可對抗病毒，但對孕婦及胎兒可能有害；食品暨藥物管理局(FDA)已邀請外部專家檢討。

藥局30日外部專家會議前，先把自己對默克新藥的評估公布在網路上，徵求各界意見；但食藥局不一定要聽從外部專家的建議。

食藥局自己的科學家檢討發現，這尚待核可的藥毒性可能傷害正在成長的胎兒，造成出生後的身體缺陷，因為對動物試驗時，出現這些問題。

基於此，食藥局會詢問外部專家的意見，看看是否完全禁止孕婦服用，還是「有條件」讓孕婦使用。

如果會議達成「有條件」讓孕婦使用，產品需明白列印風險警告，但醫師衡量利弊得失後，仍可批准使用該藥；基於安全理由，默克同意不開放兒童使用。

該藥的其他副作用不大，也不常見，僅2%臨床試驗病患腹瀉。

食藥局另外指出，默克新藥會造成新冠病毒棘突蛋白些微變化，病毒就是利用這蛋白侵入人體細胞；理論上，這種變化可能導致危險的突變，讓變種病毒更難纏。

食藥局都會籲請外部專家一併考量這些問題，然後票決是否藥效之利大於弊。

食藥局目前已核准使用的新冠肺炎治療藥，都是打針或注射血管的液態藥，須經專業醫生開方才可使用，默克的新藥若獲准上市，將是美國第一個病人在家即可服用的減緩症狀、加速復原藥丸。英國已緊急核准它上市。

這也是食藥局首度公開「審核」治療新冠肺炎症的藥，顯示公眾極為關注。

Molnupiravir的初步藥效顯示，對輕微到中度感染患者，可大幅降低住院及死亡率。

該藥丸的研製原理頗為新奇：將細微的突變塞進新冠病毒的基因碼，阻止病毒繁衍。

也正因為基因突變效應而引發憂慮，怕造成胎兒出生後基因缺陷，更怕引起病毒突變為更厲害的新變種。

該藥丸未對孕婦試驗，接受測試的男女也都受到知會，服藥期間不要有性行為，避免懷孕。

默克公布的臨床試驗報告顯示，1400測試對象，總住院及死亡率降低了30%，遠比過去宣稱的50%低。染疫五天內服藥者，7%仍須住院，一人死亡；服用安慰劑者，10%住院，九人死亡。

試驗對象沒有已打完疫苗而「突破」感染者，但食藥局仍將請專家群建議，哪種已接種的病人可能獲益。

藥局 默克 新冠肺炎

上一則

折扣少、網購增 今年黑五「開門搶購潮」不再

下一則

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

延伸閱讀

藥管局背書 默克新冠口服藥獲歐盟授權在望

藥管局背書 默克新冠口服藥獲歐盟授權在望
股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma

股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma
美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥

美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥
英國加速推出默克新冠口服藥 官員：最快本月底

英國加速推出默克新冠口服藥 官員：最快本月底

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
去年夏天在威斯康辛州基諾沙的暴動中槍殺兩人傷一人、聲稱出於自衛的瑞登豪斯，19日獲判無罪。Getty Images

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

2021-11-19 15:05
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆