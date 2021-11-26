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新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國入境

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

編譯湯淑君／綜合外電
新冠病毒一再變異，在南非最新發現的變種病毒變異程度之大，令科學家嚇一跳，直呼「恐怖」。路透
新冠病毒一再變異，在南非最新發現的變種病毒變異程度之大，令科學家嚇一跳，直呼「恐怖」。路透

又來了！新冠病毒冒出新變種，經濟成長展望生變，嚇得全球股市大跌。最新變種病毒稱為B.1.1.529，世界衛生組織（WHO）沿用Alpha、Delta變種的前例，在26日以希臘字母命名為omicron。

令人關切的問題是：這隻在南非Gauteng省發現的新變種病毒，有哪點與眾不同？

BBC網站報導，最新的新冠變種病毒最駭人之處，是堪稱目前為止所發現的新冠變種病毒中，「變異」程度最大的一隻。換言之，這隻變種病毒已歷經不計其數的變異。已有科學家以「恐怖」形容，認為這是目前所見「最惡毒」的變種。

目前關於新變種病毒傳播速度多快、突破疫苗保護的能力如何，眾說紛紜。但至少有一點相當明確：

南非疫情反應與創新中心主任Tulio de Oliveira教授指出，這隻變種病毒具有「異常多的變異叢集」，且與已發現的其他變種病毒「非常不同」。他說：「這隻變種真的嚇我們一跳，它的進化大躍進，而且變異多得出乎我們意料。」

相較於之前令人談之色變的Delta變種病毒變異兩次，這隻南非新變種病毒變異10次之多，讓人憂心此病毒已變得迥異於最初在中國武漢市發現的原始新冠病毒，而這意味根據原始新冠病毒株設計的疫苗，防護效力可能大打折扣 ，因為體內抗體可能更難以辨認出這是新冠病毒。

變種病毒 南非 疫苗

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