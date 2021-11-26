德國藥廠BioNTech：最新病毒變異株檢測報告兩周後出爐

與輝瑞藥廠(Pfizer)共同研發新冠疫苗的德國藥廠BioNTech指出，科學家團隊已針對最新病毒變異株B.1.1.529進行檢測，研究報告將於兩周後出爐。美聯社

與輝瑞 藥廠(Pfizer)共同研發新冠疫苗 的德國藥廠BioNTech指出，科學家團隊已針對最新病毒變異株B.1.1.529進行檢測 ，研究報告將於兩周後出爐。

學名為B.1.1.529的新冠病毒變異株，最早是在非洲波札那被發現。為了避免新變異株病毒傳染擴大，英國已宣布暫時禁止來自非洲南部6國的航班入境。

BioNTech在26日發表的聲明中指出，了解專家們對新變異株病毒的關切，因此已經立即採取行動，對B.1.1.529展開調查研究。

聲明中寫道：「我們預期透過實驗室檢測將能獲得更多數據，研究報告最晚將在兩周後公布。」

有線電視新聞網(CNN)報導，最新病毒變異株B.1.1.529在非洲南部出現迅速傳染的趨勢，科學家擔心新變異株病毒感染案例異常增加，將讓傳染進一步擴大，免疫保護遭到病毒突破。

BioNTech聲明指出，透過研究報告將能進一步了解，如果B.1.1.529新冠病毒變異株造成全球傳染，是否需要對新冠疫苗做出調整。

輝瑞與BioNTech高層主管先前均曾表示，採用信使RNA(mRNA)技術研發製成的新冠疫苗可以針對病毒變化做出因應，數據確定之後六周之內便能對疫苗做出調整，第一批更新版疫苗可以在100天之內出貨。