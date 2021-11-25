感恩節買氣旺 10月消費支出 年增6.6%

疫情後的第二個感恩節假期開始，購物行動開始。專家認為今年消費者手上錢多，買氣看旺。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，由於疫苗 覆蓋率提升和防疫限制鬆綁，再加上工作機會增加和政府種種紓困措施，國人今年節日季開銷高於去年，但採購商品和方式開始出現變化。

商務部(Commerce Department)在感恩節前夕公布的資料顯示，10月消費支出經通膨調整後比9月高0.7%，也比去年同期高出6.6%；摩根大通(JPMorgan Chase)和美國 銀行(Bank of America)的信用卡和銀行卡數據顯示，美國11月消費支出強勁，零售業高層也看好今年節日購物季。

疫後第二個感恩節期，疫情稍緩，全美各地購物中心都布置好，迎接消費者採購旺季來到。(路透)

回實體店 衝擊線上銷量

這些消息不讓人意外，美國10月工作機會比去年同期增加580萬，就業成長、去年冬季和今年春季發放的紓困支票，以及許多家庭7月開始收到每月兒童抵稅款，都提高民眾的消費力；不僅如此，一年前全美只有疫苗試驗受試者打過疫苗，但如今至少已有2億3100萬人接種一劑疫苗。

疫苗接種率提升，以及當局鬆綁許多去年實施的防疫措施，再次改變民眾的消費習慣；民眾又陸續回到實體商店購物，連帶衝擊到線上銷售量；商務部指出，第三季電商銷售量年增6.8%，但排除電商的零售銷售卻大增14.1%。

谷歌的移動數據顯示，過去一個月民眾到訪購物中心、圖書館和餐廳等零售和娛樂場所的次數，雖然比疫情 前下滑約5%，但這已是一大進步，去年同期甚至比疫情前大減17%。

疫情後的第二個感恩節假期開始，瞎拼購物行動開始。專家認為今年消費者手上錢多，買氣看旺。(美聯社)

搭機量比去年增逾兩倍

另一個民眾重新從事個人活動的跡象，可見於聯邦運輸安全局(TSA)過去一個月的搭機量，雖然還是低於疫情前數據，但比去年同期增加兩倍以上；聯邦高速公路管理局數據也顯示，州際公路交通量已恢復至疫情前。

跨年夜用餐潮逐漸回歸

這些趨勢均反映出，今年節日消費支出方式的轉變；去年許多人居家避疫，但今年開始外出拜訪家人，節日看電影的傳統恢復，跨年夜用餐的人潮也逐漸回歸。

WSJ指出，民眾的節日支出型態無法同於疫情之前，但已比去年更接近疫情前情況；當然這得付出相當代價，頻繁的節日活動助長近期攀升的新冠病例。

民眾開始放下網路購物，改至門市採購，消費產品也從生活必需品轉成購買服務；這種趨勢不僅出現在節日購物季，未來一年仍會繼續主宰美國人的消費型態。