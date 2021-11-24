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經濟加速復甦 美19.9萬人申請失業金 創52年新低

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經濟加速復甦 美19.9萬人申請失業金 創52年新低

記者顏伶如／綜合報導
美鈔示意圖。(路透)
美鈔示意圖。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，歲末年終之際，美國經濟出現加速復甦的各種跡象，消費者支出增加，企業擴大投資，首次申請失業金人數則跌至歷史新低。

勞工部最新統計顯示，全美首次申請失業金的人數上周為19萬9000人，是52年來的最低紀錄；失業金申請人數驟然減少，意味著勞工薪資持續增加及就業機會豐富，都將讓消費者願意繼續花錢，即使聯邦政府不再發放紓困支票、存款變少也願意消費，而消費支出正是美國經濟的主要動力。

商務部24日指出，今年10月間美國家庭支出較一個月前增加1.3%，個人收入也微幅成長0.5%；就業市場欣欣向榮，讓消費者因此受益。雖然通貨膨脹最近到達過去30年來的最高點，民眾花錢卻毫不手軟。

「消費者需求依然強勁。」牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟分析師達科(Gregory Daco)說，民眾想出門旅遊，想上館子用餐，想為年底假期添購一些物品。

報導指出，通貨膨脹居高不下，則是美國經濟面臨的隱憂；根據24日公布的會議紀錄，在本月稍早的會議上，聯準會(Fed)官員對於通膨要多久才能消退表示懷疑，也對於應該多快升息、讓經濟降溫感到猶豫。

統計顯示，美國消費者購買商品的開銷增加，不管昂貴物件或小額花費都包括在內，今年10月花費較一個月前平均增加2.2%；服務業在疫情期間深受重創，而現在美國消費者在服務業方面的開銷則逐漸增加，今年10月間比過去兩個月平均增加0.9%。

華爾街日報報導，疫情期間變得相對脆弱的某些產業，現在業績慢慢回升，狀況已比一年之前的同期改善許多；舉例來說，富瑞集團(Jefferies)經濟學者在備忘錄中指出，美國取消疫情期間的旅行禁令後，幾個美國主要機場11月間的國際觀光客便因此增加，觀光客消費則可望帶動美國零售業銷售業績。

製造業雖然面臨物料、運輸成本變貴以及人手不足、零件缺貨等挑戰，年底假期銷售熱季恐怕難以應付，但從各種初步跡象看來，延續多時的全球供應鏈危機，現在已經逐漸獲得改善。

美國 疫情 失業金

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