喬州非裔被殺 拖74天未控罪 地區檢察官罕見被起訴

圖為艾伯里的紀念畫像。（路透）

喬治亞州25歲非裔艾伯里 (Ahmaud Arbery)去年在社區慢跑時，遭三名白人男子駕駛皮卡卡車追逐並槍殺，三名被告24日均被裁定殺人罪罪名成立；華盛頓郵報分析，對於喬州 民眾來說，這起案件本身就已令人震驚，當地檢察官 在命案發生後長達74天都未起訴嫌犯，使得檢方也淪為各界檢討焦點，地區檢察官因此罕見地遭到大陪審團起訴。

華郵指出，權力龐大的檢察官在司法體系當中扮演何種角色，檢方在獨立自主與承擔責任之間，該如何拿捏分寸以保持平衡，已引起輿論熱議。

非裔艾伯里命案被視為種族暴力，但檢方在審判期間卻未提種族，引發爭議。圖為艾伯里喪命處。(路透)

地區檢察官認開槍合法

就在人權倡議團體、國會議員以及律師等聯手推動喬州檢察官制度改革的同時，艾伯里命案陪審團成員對於裁決逐漸形成共識；然而，一名地區檢察官之前曾將這起命案，定調為被告男子開槍是合乎法理的。

2020年2月23日，艾伯里在喬州布朗斯威克(Brunswick)附近薩蒂拉河岸(Satilla Shores)社區慢跑時，遭到葛瑞格里．馬麥可(Gregory McMichael)與崔維斯．馬麥可(Travis McMichael)父子攜槍開車追逐；馬麥可父子的鄰居布萊恩(William Bryan)後來也加入追逐行列，並拍下崔維斯．馬麥可朝艾伯里開槍的過程。

負責艾伯里命案的檢察官杜尼科斯基（Linda Dunikoski）。(美聯社)

不當檢察官 撤照聲浪起

艾伯里遭槍殺之後，喬州民眾要求州政府成立調查委員會，釐清檢察官的不當行為；喬治亞州律師協會支持修改法規，讓主管官員得以對違反道德操守的檢察官撤銷執法執照，不再只限於一般的懲罰。

原本負責處理艾伯里命案的喬州地區檢察官賈姬‧傑克森(Jackie Johnson)，今年10月遭到大陪審團起訴。

喬治亞州立大學法學院(Georgia State University College of Law)教授康寧漢(Clark Cunningham)指出，艾伯里命案當中駭人聽聞的犯罪過程，讓民眾意識大幅提高，思考著萬一出現道德欠佳的地區檢察官，下場將會如何。

在艾伯里命案審理中為被告馬麥克父子辯護的律師高爾（Kevin Gough）。(美聯社)

學者：應有周全監督機制

康寧漢表示，除非對檢察官系統推出更周全的監督機制，否則民眾對於檢察機關最高首長，已經爆發信心危機。

報導指出，處理艾伯里命案的區域檢察官面臨究責，是頗為難得一見的案例；因為，全國各地檢察官極少受到懲罰，而且通常都能輕鬆連任。