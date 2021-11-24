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3白男謀殺罪成 殺害25歲慢跑非裔艾伯里

英吉利海峽移民船沉沒 至少釀27死

3白男謀殺罪成 殺害25歲慢跑非裔艾伯里

世界新聞網/即時報導
艾伯里的母親在聽到判決後留下眼淚。(美聯社)
艾伯里的母親在聽到判決後留下眼淚。(美聯社)

殺害喬州25歲非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)的三名白人被告，24日被判謀殺等多項罪成。艾伯里在2020年2月23日慢跑時遭3名白人男子槍殺。

陪審團由11名白人和1名黑人組成。三名被告被指控謀殺、嚴重傷害、仇恨犯罪、企圖非法拘禁等重罪，三人可能面臨終身監禁，辯護律師稱他們將上訴。

艾伯里案發生於去年2月23日，但直到去年5月，案發現場的影像在網上流傳，才引發輿論風暴及大規模示威抗議。

三名被告分別是65歲的退休警察葛瑞格里．馬麥克（Gregory McMichael），他的兒子、35歲的崔維斯．馬麥可（Travis McMichael），以及他們的鄰居、52歲的布萊恩（William Bryan）。

馬麥克父子檔看到艾伯里在社區馬路上跑步，帶著槍並開皮卡車追逐他。布萊恩加入他們的行列，並拍下了崔維斯．馬麥可朝艾伯里開槍的畫面；當時艾伯里正與崔維斯．馬麥可扭打，企圖奪取崔維斯．馬麥可的霰彈槍。

在此案宣判之前的上周，基諾沙少年瑞登豪斯持槍殺人獲判無罪，使這兩周美國輿論聚焦在此兩案引發的種族議題上。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

艾伯里謀殺案三名被告罪成。(美聯社)
艾伯里謀殺案三名被告罪成。(美聯社)

聆聽宣判的Gregory McMichael。(美聯社)
聆聽宣判的Gregory McMichael。(美聯社)
聆聽宣判的Travis McMichael。(美聯社)
聆聽宣判的Travis McMichael。(美聯社)
聆聽宣判的William Bryan。(美聯社)
聆聽宣判的William Bryan。(美聯社)

法官Timothy Walmsley接過陪審團判決。(美聯社)
法官Timothy Walmsley接過陪審團判決。(美聯社)

艾伯里的母親聽到判決後，淚水潰堤。(美聯社)
艾伯里的母親聽到判決後，淚水潰堤。(美聯社)
艾伯里的父親(中)與律師相擁。(美聯社)
艾伯里的父親(中)與律師相擁。(美聯社)

聽到宣判結果的民眾欣喜流淚。(Getty Images)
聽到宣判結果的民眾欣喜流淚。(Getty Images)
艾伯里的親友在庭外擁抱。(Getty Images)
艾伯里的親友在庭外擁抱。(Getty Images)

喬州 非裔 艾伯里 瑞登豪斯

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