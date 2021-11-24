3白男謀殺罪成 殺害25歲慢跑非裔艾伯里

艾伯里的母親在聽到判決後留下眼淚。(美聯社)

殺害喬州 25歲非裔 男子艾伯里 (Ahmaud Arbery)的三名白人被告，24日被判謀殺等多項罪成。艾伯里在2020年2月23日慢跑時遭3名白人男子槍殺。

陪審團由11名白人和1名黑人組成。三名被告被指控謀殺、嚴重傷害、仇恨犯罪、企圖非法拘禁等重罪，三人可能面臨終身監禁，辯護律師稱他們將上訴。

艾伯里案發生於去年2月23日，但直到去年5月，案發現場的影像在網上流傳，才引發輿論風暴及大規模示威抗議。

三名被告分別是65歲的退休警察葛瑞格里．馬麥克（Gregory McMichael），他的兒子、35歲的崔維斯．馬麥可（Travis McMichael），以及他們的鄰居、52歲的布萊恩（William Bryan）。

馬麥克父子檔看到艾伯里在社區馬路上跑步，帶著槍並開皮卡車追逐他。布萊恩加入他們的行列，並拍下了崔維斯．馬麥可朝艾伯里開槍的畫面；當時艾伯里正與崔維斯．馬麥可扭打，企圖奪取崔維斯．馬麥可的霰彈槍。

在此案宣判之前的上周，基諾沙少年瑞登豪斯 持槍殺人獲判無罪，使這兩周美國輿論聚焦在此兩案引發的種族議題上。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

艾伯里謀殺案三名被告罪成。(美聯社)

聆聽宣判的Gregory McMichael。(美聯社) 聆聽宣判的Travis McMichael。(美聯社) 聆聽宣判的William Bryan。(美聯社)

法官Timothy Walmsley接過陪審團判決。(美聯社)

艾伯里的母親聽到判決後，淚水潰堤。(美聯社) 艾伯里的父親(中)與律師相擁。(美聯社)