德新政府將挺台參與國際 指兩岸同意才能改變現狀

即將在下月執政的德國新政府公布施政計畫，支持台灣參與國際組織，並認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀。圖為預計成為德國新總理的蕭茲(右)獻花給梅克爾。(美聯社)

即將在下月執政的德國 新政府今天公布施政計畫，在中國 政策部分強調與中國在貿易和體制的競爭關係，同時支持台灣 參與國際組織，並認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨歷經數週談判後，今天公布聯合執政協議，確立未來4年的施政方針。

在中國政策部分，德國新政府認為應該從夥伴、競爭和體制對手三個層面發展關係，在人權和國際法的基礎上與中國合作，與中國的貿易競爭將追求公平的遊戲規則。

至於歐洲與中國體制對立的問題，未來在德國聯合執政的3黨認為，歐盟需要共同的中國政策，以捍衛自己的價值和利益。

新政府還計畫加強與美國協調中國政策，以及與其它理念相同的國家合作，以「減少對中國的戰略依賴」。

德國的準執政黨並期待中國在鄰近地區的和平與穩定扮演「負責任的角色」，支持在國際海洋法的基礎上解決南海和東海的領土爭議。

德國未來的執政黨還在聯合執政協議中提到台灣，指出「唯有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀」，德國新政府將在歐盟「一個中國」政策的前提下「支持民主台灣事務性參與國際組織」。

德國未來的執政黨還批評中國的人權問題、尤其是新疆，認為香港必須重新恢復「一國兩制」的原則。

德國國會可望在12月初選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，他所領導的三黨聯合政府也將隨之成立。