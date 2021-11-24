美媒：華府悄增駐台美軍 專家質疑戰略模糊政策

「外交政策」報導，美軍在台灣協訓的歷史長達十餘年，圖為柏克級神盾驅逐艦貝瑞號上的一名美軍。(取自美國太平洋艦隊推特)

「外交政策」報導，國防專家質疑美國 對台戰略模糊政策之際，根據美國國防部最新數據，在台美軍數量穩定成長，拜登政府過去幾個月增派美軍到台灣 ，如今人數已達將近40人。

「外交政策」（Foreign Policy）指出，儘管在台美軍人數不多，但穩定增長，現在幾乎是去年的兩倍，這可能意味白宮以及五角大廈 對台灣命運的擔憂漸增。這些美軍的任務包括保護美國在台協會以及協助訓練台灣軍隊等。

根據五角大廈整理軍隊數據的國防人力數據中心（Defense Manpower Data Center），美國現在有39名軍人在台灣，其中包含29名陸戰隊員還有5名空軍、3名海軍和2名陸軍人員，與6月相比有所增加，當時數據中心通報，有30名美軍現役軍人和15名文職人員在台，其中包括23名陸戰隊員。

美國國防部的相關數據未必能提供在台美軍人數的全貌，因為不清楚是否包括在台訓練的美軍特種部隊。

根據五角大廈追蹤數據，在前總統歐巴馬執政晚期到川普政府早期，約有10名美軍在台，這一數字到川普任期結束時增加了一倍，文職人員數量則大致不變，約是15人。最新數據顯示的在台美軍數字，與先前相比，是一大幅提升。

「外交政策」指出，數十年來悄悄進出台灣的美軍，協助訓練台灣軍隊使用美方售台的武器；然而，在過去兩年，前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）強烈遊說後，美軍開始協助台灣為擊退可能的中國兩棲攻擊做準備，並訓練台軍持續進行陸上武裝抵抗。

近幾週台海局勢升溫之際，美方穩定增加在台軍人數量。在9月、10月初共機頻仍侵擾台灣防空識別區後，一些專家希望拜登政府在公開支持台灣方面，採取更強硬的立場，包括派美國高階軍官和文官訪台。

此外，一些國防專家和共和黨人開始質疑，美國對於防衛台灣採取的所謂「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策是否明智。

軍事專家易思安（Ian Easton）舉例說，美國以往採取「戰略模糊」政策皆未能奏效，1950年代未能嚇阻北韓入侵南韓、也未能嚇阻北越侵略南越，1990年代時同樣未能嚇阻伊拉克強人海珊（Saddam Hussein）入侵科威特。

「我想不出在過去70年有其他案例，美國能透過對台灣的這種做法（戰略模糊），威懾像中國這樣的強權。」

他說：「這屆政府和未來任何政府若能採取愈多措施來讓立場更加透明化，就愈好。」