被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

遭到中國禁止出境約四年的華裔美國公民徐丹尼(Daniel Hsu，圖)，返美之後在西雅圖家中接受美聯社電話訪問，談起接到獲准離境通知的倉促準備過程。美聯社

遭到中國 禁止出境約四年的華裔美國公民 徐丹尼(Daniel Hsu，譯音)，返美之後在西雅圖 家中接受美聯社電話訪問，談起接到獲准離境通知的倉促準備過程。他說，臨行之前專程探視了住在上海、高齡103歲的祖母，祖母聽聞即將分別便流下眼淚。他說：「我看得出來，她在想著這輩子恐怕再也見不到我了。」

美聯社報導，徐丹尼的妻子也被中國禁止離境，直到2020年才解禁，由於夫妻兩人都被困在中國，遠在西雅圖家裡、正值青春期的女兒，近三年時間「形同孤兒」。

拜登總統與中國國家主席習近平15日透過視訊舉行「拜習會」。這場備受矚目的遠距峰會登場之前的幾個小時，在中國滯留四年的徐丹尼終於返抵美國。

美聯社報導指出，徐丹尼並未犯罪卻被中國禁止出境，儼然成為美中兩大強國在區域政治較勁底下的棋子。

徐丹尼受訪時說，接到能夠離境返美的通知，是在「拜習會」的四天之前。他表示，11月11日下午突然接到美國駐北京大使館人員電話通知，告知可以離開中國的消息，但他能夠準備的時間只有48小時。

他指出：「真的是非常倉促。」

徐丹尼說，接到獲准離開的通知之後，忙著探視祖母並向祖母辭行，然後就趕著前往廣州的指定搭機地點。

接到通知時，徐丹尼住在上海的一處公寓，距離美使館人員告的廣州搭機地點，大約有900哩。使館人員告知，將有一架專機於14日凌晨起飛，將徐丹尼載回美國。

美聯社報導，徐丹尼14日在廣州機場搭上「灣流五型」(Gulfstream 5)包機。談到當時的心情，徐丹尼說：「我覺得好像已經踏上美國國土了，當我入座之後，終於鬆了一口氣。」

報導指出，對於「拜習會」即將舉行之間的美中雙方外交角力，徐丹尼完全不了解；徐丹尼成了美中之間的談判籌碼之一，他被獲准可以返回西雅圖，在美國遭到詐騙及拍攝國防設施等犯罪起訴且被定罪的七名中國公民，則將被遣返回到中國。

美聯社報導，了解美中談判內情的政府官員透露，徐丹尼一案並不是能在「拜習會」上談出成果的議題，外界眼中的囚犯交換(prisoner exchange)事實上並非真正犯人交換，而是美方漫長且仍持續推動中的努力，目標是讓北京徹底落實國際義務(international obligation)。

這名政府官員匿名受訪時說，中國本來就不應該強迫禁止美國公民離境，「對於中國公民遭到美國裁定遣送出境，中國則是沒有盡到把這些人接走的國際義務」。

官員指出，目前仍有美國公民遭到中國當局禁止離境以及強制拘留，「我們會繼續努力，爭取讓這些民眾獲釋」。

回憶過去幾年在中國滯留的日子，徐丹尼形容，基本上是被中國官方當成人質(held hostage)，因為中國方面企圖說服他的父親返回中國，接受20年前涉嫌侵占公款大約美金6萬3000元的司法審判，當時徐父在一所官方房地產公司擔任主管。美聯社報導，徐父辯稱自己一切清白，遭到政治迫害而被扣上罪名。

徐丹尼2020年接受美聯社訪問時曾說，從2017年至2018年間是被單獨監禁(solitary confinement)於合肥，囚室牆壁貼滿橡膠，桌子則被灰色皮革包住，鐵窗前有著白色百葉窗，共有五個監視器隨時記錄他的一舉一動，還有兩名警衛看守，就連洗澡、上廁所也都受到監視。