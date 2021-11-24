台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

美國總統拜登12月召開首屆線上民主峰會，美國國務院23日公布與會者名單。(Getty Images)

美國 總統拜登12月召開首屆線上民主峰會，美國國務院23日公布與會者名單，共有台灣 、英國、德國、立陶宛、日本與印尼等110國受邀，中國 、俄羅斯等國未在名單上。

首屆峰會 對抗威權三主題

拜登12月9日至10日將召開民主峰會，邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰。首屆峰會將聚焦3大主題，包括對抗威權、打擊貪腐及促進對人權的尊重。拜登今年2月發表上任後首次外交政策演說，宣布將召開這次峰會，他表明將讓美國重新成為全球領導者，對抗中國和俄國為首的威權勢力。

台外交部表示，美國已正式邀請台灣參加，將由行政院政務委員唐鳳與台駐美國代表蕭美琴一同代表台灣政府與會，和100多個民主國家領袖及代表共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題；唐鳳也將在會中向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾，並分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理。總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝美國總統拜登及美國政府邀請台灣參加「民主峰會」。

110國受邀 立陶宛也參與

110國名單中，在亞洲，台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀，但中國、越南、泰國、新加坡、緬甸、柬埔寨和寮國都不在名單上。主要歐洲大國都受邀，包括英國、德國、法國、義大利、荷蘭，最近與台灣關係熱絡的立陶宛也在受邀名單上。

其他引人注目的未受邀國家，包括美國盟邦埃及與北約成員土耳其，中東地區只有以色列和伊拉克受邀與會。

台灣確定受邀，代表美國國務卿布林肯履行3月出席眾議院外交委員會聽證會時的承諾，他當時表明會邀請台灣參與民主峰會。

北京嗆美 挑動陣營對抗

中國外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂領導人民主峰會。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來。

趙立堅稱，中方嚴正敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力提供任何講台，停止為台獨勢力張目。「為台獨勢力搭台，只會讓自己下不來台，與台獨一起玩火，終將引火燒身。」

至於民主峰會，趙立堅表示，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。他批評，「美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。」