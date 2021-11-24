中國專家：渲染極音速武器試射 美目的爭取經費

極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒報導中國 7月時以極音速武器在南海試射飛彈，美國 專家對其擁有的先進技術感到震驚。中國的專家則認為，美軍方渲染中國威脅，目的是爭取更多有關極音速武器的研發經費。

英國「金融時報」21日的報導引述未具名知情人士透露，中國7月的試射包含一項先進技術，使極音速載具能以至少5馬赫的速度接近目標時發射飛彈，由於先前沒有任何國家展示過這種能力，讓五角大廈 的科學家大感意外。

極音速武器飛行速度快，而且靈活性極高，能夠使敵方的飛彈防禦設施無法發揮作用。

法新社引述斯德哥爾摩安全與發展政策研究所所長、中國問題專家施萬通（Niklas Swanstrom）表示，中國近來的一系列試驗顯示中方已經取得重大技術突破。但即使如此，並不意味著它就有能力將其有效運用於軍事行動中。他強調，就軍事技術整體水準而言，美國仍遙遙領先中國。

環球時報22日引述航太技術專家黃志澄說，目前世界上的極音速武器主要分為3大類，一類是由飛彈發射的助推滑翔極音速飛行器，重量一般都不是很大，發射飛彈的可能性較小；第二類則是使用衝壓發動機或者是超燃衝壓發動機的巡航飛彈，其本身就是一枚飛彈；第三類是能夠進行極音速飛行的軍用戰機，通常被認為具備發射空對空飛彈的能力。

他表示，世界軍事大國極音速軍用戰機項目的研製還處於概念研究和初步試驗階段，沒有公開證據顯示有任何一款處於試驗階段的極音速軍用戰機已經具備攻擊能力了。

黃志澄認為，美國在極音速武器的研發上原本一直走在世界前列，後來因為「戰略上的誤判」，有多個相關研發計畫在中斷和重啟中徘徊，「美國軍方為了爭取更多的軍費入到極音速武器的研發中，就不斷渲染俄羅斯和中國的高超音速武器的威懾力」。

黃志澄還表示，美國陸軍的「暗鷹」極音速飛彈在2023財年就有可能部署到關島等地區，「這一部署會對亞太地區的戰略穩定和安全構成實質性威脅」。