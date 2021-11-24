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為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

全球滾雪球效應 缺貨風暴襲捲7大項商品

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

記者顏伶如／綜合報導
舊金山路易威登(Louis Vuitton)精品店遭到「砸搶案」(smash-and-grab)形式犯罪洗。(美聯社)
舊金山路易威登(Louis Vuitton)精品店遭到「砸搶案」(smash-and-grab)形式犯罪洗。(美聯社)

舊金山、洛杉磯到芝加哥等城市，近來頻傳商家遭到「砸搶案」(smash-and-grab)形式犯罪洗劫，群眾湧入店裡砸毀展示櫃，搜括高價商品後迅速鳥獸散。路易威登(Louis Vuitton)精品店、諾斯壯百貨公司(Nordstrom)都在受害之列。有線電視新聞網(CNN)報導，警察出身的安全顧問公司創辦人伊萊德里斯(Pete Eliadis)分析，這些案件的發生與新冠疫情並沒有關係，「到了現在的時間點，疫情因素已經遭到過度解釋」。

報導指出，商家遭竊或遭搶的案件，警察機關向來沒有視為第一偵辦要項。警方統計顯示，自從舊金山恢復商店重啟營業之後，光是在中央區(Central district)的竊聽器(larceny)與偷竊罪(theft)起訴案件，就比2020年同期增加88%，整體犯罪案件也增加了52%。許多搶匪上門時穿著連帽罩衫或戴著口罩，就算被監視器拍下犯罪過程，身份也不容易辨識。

伊萊德里斯說，洛杉磯及舊金山警方都逮捕了某些公然行搶的竊賊，但從法律角度來看，竊賊被捕之後面臨的刑責其實非常輕微。他指出，原因之一在於警方缺乏資源，這些案件並未被列為優先目標，「刪除警察預算」(defund the police)社會運動崛起，更讓員警士氣受挫。

他分析，在目前大環境氣氛中，警察失去了將搶匪移送法辦的政治決心(political will)，「警察為什麼要浪費時間跟搶匪對抗呢？到頭來這個人根本不會坐牢的，監獄早就人滿為患，檢察官也不會起訴，因為這些案件並不是檢方的優先要務」。

伊萊德里斯指出：「重點在於我們要有政治決心，要起訴更多搶匪，要支持警察。」

保全顧問公司負責人琳達‧布爾(Lynda Buel)受訪時也說，金額較低的竊盜近幾年某些州得以除罪化(decriminalization)，讓不肖份子有機可乘。加州2014年通過的第47號提案(Proposition 47)便是一例，行搶商品金額在950元以下者，不會列為重罪。

她說，第47號提案上路之後，對於搶匪來說，利益遠遠超過風險，意味著只要行搶商品不要超過950元，就算落網也只是面臨輕罪而已。

布爾指出，組織犯罪集團通常是「砸搶案」案件的幕後黑手，花錢雇人到商家公然行搶。她說：「犯案方式很簡單，過程迅速，而且利潤可觀。」

對於「砸搶案」在年底假期來臨之前頻頻發生，布爾則說，商家在年底假期之前進貨充足，讓歹徒覺得是下手的好機會。

伊萊德里斯說，「砸搶案」層出不窮將影響社區裡的所有居民；某些遭搶劫的商家將把店面關閉或遷往其他地點，零售業者將面臨保險費用調高及保全費用增加，種種額外的成本開銷，最後都將轉嫁給消費者。

警察 舊金山 疫情

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