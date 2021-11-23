NBC：全球因素像滾雪球效應 導致七大項目商品大缺貨

國家廣播公司(NBC)報導，涉及全球各地不同因素的滾雪球效應(snowball effect)，導致美國 市場上從嫩雞柳(chicken tenders)到玩具、電玩主機、酒品、醫療器材、運動褲、汽油等七大項目商品如今嚴重缺貨，從製造商到消費者都為之頭疼。

報導中舉例說，釀酒廠如今找不到用來製作酒瓶的玻璃，缺工問題使得速食店嫩雞柳進貨短缺，越南因為新冠疫情 導致輪胎出貨延遲，需要輪椅的美國消費者必須苦苦等待。就在同一時間，汽油變得供不應求，油價 已經連續數月居高不下。

每逢年底假期期間，酒品是派對與聚餐的熱門商品。但今年從啤酒、葡萄酒到各種烈酒，廠商都已表示很難維持正常生產與配貨。釀造啤酒過程需要的二氧化碳，英國原料廠從疫情出現之前就已經缺貨。麥芽、製造啤酒罐的鋁也同樣短缺。美西地區連續發生幾場森林野火重創當地酒莊。

絕大多數酒品業者都面臨酒瓶缺貨的狀況，尤其是造型特殊的酒瓶。玻璃包裝協會(Glass Packaging Institute)會長狄費菲(Scott DeFife)分析，就算美國內玻璃製造廠全面趕工，但大約兩成至三成的美國玻璃需求量，還是要仰賴進口；許多特殊造型的酒瓶是從義大利或法國進口，但疫情因素使得這些地點的玻璃出口因此耽擱。

嫩雞柳向來受到美國消費者歡迎，但根據農業部統計，今年11月嫩雞柳平均超市零售價格為每磅5.20元，2020年11月間的每磅價格則為4.76元。由於雞肉供應商缺貨，速食連鎖餐廳A&W今年稍早已將一款嫩雞柳餐點從菜單上刪除。

田納西州納許維爾(Nashville)連鎖炸雞店Hattie B's Hot Chicken指出，疫情期間所有雞肉部位的價格都大幅上漲，由於嫩雞柳是炸雞店的熱門餐點，成本開銷負擔跟著增加許多。炸雞店食品部副總監莫里斯(Brian Morris)說，市場成本如今已達高點，運輸、塑料、包裝開銷通通變貴，產品價格卻降低，現在就算買得到嫩雞柳，肉條尺寸大小也參差不齊，最後不得不退貨，短缺問題更加惡化。

知名品牌泰森食品(Tyson Foods)執行長金恩(Donnie King)則說，目前遇到的最大挑戰就是人手不夠。

代表醫療器材廠商的工會團體「醫療產業批發商協會」(Health Industry Distributors Association)今年10月致函運輸部指出，希望拜登政府協助解決供應鏈危機所引發的問題。廠商指出，許多醫療器材雖然都是美國製造，但某些零件則從亞洲進口，現在都卡在港口。某些醫療器材製造商則面臨工廠聘不到勞工的問題。

對於年底玩具銷售熱季，多家玩具公司雖然盡力出貨，但許多主管卻憂心忡忡，直到聖誕節來臨時，幾款熱門玩具恐怕都還沒辦法以正常速度上架。玩具廠商孩之寶(Hasbro)在最近財報分析說坦承，供應鏈耽擱導致出貨延誤之下，已做好心理準備今年年底假期業績恐將縮水1億元。

電玩遊戲主機在年底消費季節是熱銷商品，但今年由於晶片與半導體缺貨，廠商面臨出貨困難。微軟公司(Microsoft)發言人便說，Xbox系列XS創下有史以來需求量新高，目前正與製造商、零售商及配送夥伴全力協商，在供應鏈危機期間努力滿足市場需求。

許多民眾改為遠距上班之後，運動褲(sweatpants)等較為舒適的休閒服裝，市場需求隨之增加。多家服裝工廠因為疫情而停工，復工之後則面臨勞工不足的衝擊。報導指出，從Lululemon到蓋普(Gap)、耐吉(Nike)如今都靠著空運度過今年年底假期的出貨危機，某些廠商則開始把生產線從亞洲拉回距離美國較近的地點。

高油價讓美國消費者感到詫異，油價追蹤機構GasBuddy石油分析部總監狄漢恩(Patrick De Haan)說，由於供需失衡，美國民眾購買汽油必須付出更多價錢。他說：「如今市場需求量非常高，英國石油(BP)預估全球石油需求量約有1億桶左右，但現在生產量還差好幾百萬桶，這就是為什麼油價不斷上漲的原因」。