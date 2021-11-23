我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

威州遊行慘案／跳舞奶奶團3人罹難 臉書最後留言好心酸

編譯洪毅／綜合22日電
密爾瓦基「跳舞奶奶團」2019年在參加遊行前合影。(取自臉書)
密爾瓦基「跳舞奶奶團」2019年在參加遊行前合影。(取自臉書)

威斯康辛州沃基夏(Waukesha)聖誕遊行衝撞事件至少造成五人死亡，當中年齡最低者為52歲、最年長者為81歲，因為犯案車輛首先衝撞的，正是「密爾瓦基跳舞奶奶團」(Milwaukee Dancing Grannies)的表演團，52歲罹難者在臉書最後的留言卻是：「好開心！第一次參加跳舞奶奶團遊行，我們走吧！」。

除該舞團外，犯案車輛還撞上「沃基夏南區高中黑衫樂團」(Waukesha South High School Blackshirt Band)、還有一個兒童舞蹈團的成員；天主教密爾沃基總教區也說，一名神父、數名教友及教會學校兒童亦受波及，多人受傷。

五名罹難者中，包括52歲的塔瑪拉．杜蘭德(Tamara Durand)、71歲的利安娜．歐文(LeAnna Owen)、79歲的維吉尼亞．索倫森(Virginia Sorenson)是該舞團成員，81歲的霍斯貝爾(Wilhelm Hospel)是舞團成員之一的丈夫；52歲的珍．庫里奇(Jane Kulich)則是銀行職員。

密爾瓦基跳舞奶奶團參加資格必須「為人祖母」，事件發生後其臉書專頁寫道：罹難者各個都「熱情洋溢」，「眼中閃耀著因身為舞團成員而喜悅的光芒」，發生這樣的憾事令人「至為震悼」。

杜蘭德在臉書的最後一則貼文，就是在遊行開始的幾個小時前發布盛裝打扮的照片說：「好開心！第一次參加跳舞奶奶團遊行，我們走吧！」

杜蘭德的丈夫表示，他們從高中就認識彼此，杜蘭德充滿活力、生氣勃勃，任何人遇到她，就很難不注意到她；雖然已經退休，但一直在當地的醫院及紅十字會當志工，而跳舞更是她「快樂的泉源」。

傷者中至少有18名兒童，由威州兒童醫院(Children's Wisconsin)收治，年齡在3至16歲間，輕者擦傷，骨折有之，重者頭部受創，10人住進加護病房，其中6人傷勢危殆；醫療長古采特(Michael Gutzeit)表示，有些傷「比生理上的傷口更難癒合」。

遊行 臉書 退休

上一則

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

延伸閱讀

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？
威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂

威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂
威州聖誕遊行 紅色SUV衝撞人群 多人死亡

威州聖誕遊行 紅色SUV衝撞人群 多人死亡

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境