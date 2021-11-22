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威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

編譯洪毅／綜合22日電

威斯康辛州沃基夏(Waukesha)21日聖誕遊行發生重大汽車衝撞事故，根據目擊者說法，在樂隊演奏「聖誕鈴聲(Jingle Bells)」樂曲時，小孩被撞飛，老人被撞死，現場滿目瘡痍，許多人在事件後癱倒在路上，目前已知至少五人死亡、40多人受傷送醫。

布魯克斯駕車衝撞人群前的一剎那。（取材自推特)
布魯克斯駕車衝撞人群前的一剎那。（取材自推特)

21日晚上是沃基夏除去年新冠肺炎疫情停辦外，第58年舉行主題為「撫慰與歡樂(Comfort and Joy)」的聖誕遊行活動，但遊行間一輛紅色多功能車(SUV)突然衝過管制柵欄，往人群衝撞，撞上後還直接輾過、揚長而去，造成多人死傷，包括參與遊行的年長婦女，以及其他十幾名兒童，當時樂隊正演奏「聖誕鈴聲」。

帶兒看聖誕老人 只見滿地都鮮血

帶著一歲兒子參加遊行的母親泰勒．梅德拉諾(Tailyr Medrano)表示，她本來是要讓兒子第一次見聖誕老人，但是卻讓他看到一輛紅色SUV疾駛而過、衝入人群；遊行隊伍中許多表演者被撞倒在地，流出紅色鮮血。

當地一名舞蹈教師傑曼(Chris Germain)則表示，本來要帶領數十名兒童及少年少女表演，但在汽車衝撞事件後，他看到很多兒童倒在路上，還有多名警察及急救人員為傷者進行心肺復甦術(CPR)。

衝撞慘案發生後，急救人員就地搶救傷者。(路透)
衝撞慘案發生後，急救人員就地搶救傷者。(路透)

沃基夏學區委員會成員蒙蒂霍(Corey Montiho)也說，當紅色SUV衝入人群後，他與女兒走散，並看到有人因為被車撞而「飛起來」。

找尋失散的女兒 得越過滿地屍體

蒙蒂霍表示，事發之後，遍地都是彩球、鞋子，飲料，為了找到失散的女兒，必須要「越過一具又一具癱倒在地的身體」；他的女兒最終沒事，但是蒙蒂霍說，站在她旁邊、一起在遊行中表演舞蹈的女孩就沒有如此幸運了。

有急救人員資格的目擊者梅琳達．史休茲(Melinda Schultz)語帶哽咽的說，她看到許多人倒在道路上，傷勢危殆，而且有許多兒童；在家中窗外目擊一切的匿名幼兒園老師說，許多小女孩被撞飛，「極度令人不忍卒睹」。

事件發生當下，還有之後民眾慌亂逃跑，以及現場的哀鴻遍野可見一斑；西艾利斯(West Allis)市議員特諾里奧(Angelito Tenorio)表示，他首先聽到一聲巨響，接著是震耳欲聾的尖叫，然後民眾驚惶失措，四處奔逃。

特諾里奧說，他看到大約有10人倒在路上，明顯就是被紅色SUV撞的受害者，而且「成人與兒童」都有。

慘案發生後，現場留下大批坐椅及嬰兒車。(美聯社)
慘案發生後，現場留下大批坐椅及嬰兒車。(美聯社)

當地居民格雷格(Scott Greger)說，雖然此事反映出沃基夏面對事情的冷靜及凝聚力，但是那麼多兒童目睹一切、又有那麼多兒童受傷，肯定會在之後產生巨大影響。

遊行 SUV 汽車

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