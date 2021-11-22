鮑爾獲拜登提名續掌聯準會 7觀察家這樣看

聯準會主席鮑爾獲美國總統拜登提名連任。（歐新社）

美國總統拜登已決定提名聯準會 主席鮑爾 （Jerome Powell）連任，明年2月將開始第二個四年任期，同時提名聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）出任副主席。

觀察人士認為此一人事選擇意味貨幣政策的連續性。以下是他們的觀點：

•Renaissance Macro美國經濟部門主管Neil Dutta

「鑒於美國參議院的政治局面，鮑爾一直是最明顯的選擇。鮑爾和布蘭納德在貨幣政策問題上的區別沒以前那麼大。我不認為鮑爾現在會變得鷹派。我認為他是個實話實說的人。如果政策發生變化，那將是因為經濟數據強化到需要改變政策。」

•富國證券經濟學家Michael Pugliese

「留鮑爾連任當然是為了連貫性，而拔擢布蘭納德做副主席肯定能稍微提升她的作用。但我們肯定也要看其他提名。在聯準會高層人事上，就貨幣政策而言，這並不是重大變局。」

•Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk

「在持續不確定的世界，這為聯準會提供了一個確定的時刻。鮑爾和布蘭納德是強大雙人組，他們讓聯準會更加關注不平等。通膨加劇了不平等——他們明白這一點。艱巨之處是如何因應通膨，而不會對那些最承擔不起的人造成太大傷害。」

•MacroPolicy Perspectives總裁Julia Coronado

「就像柏南基和葉倫一樣，我認為這是一支夢幻隊伍。這個選擇結合鮑爾在國會的交際能力、對貨幣政策的務實靈活手段，以及布蘭納德在重大經濟問題上具深度見解的領導力。

•Pictet Wealth Management資深美國經濟學家Thomas Costerg

「鮑爾是務實的央行總裁，如果因為粘著性通膨而需要改變貨幣政策，這可能是至關重要的資產。現在的問題是，鮑爾在等待連任提名時，有沒有什麼事沒告訴市場？一定程度上，鮑爾會比較健談他對當前高通膨的真實想法。提名敲定了，我們可能接收到較多的鷹派訊息——不過真正的開局將在他被參院確認後才來臨。」

•Employ America執行董事Skanda Amarnath

「自歷史性衰退追求快速就業復甦方面，主席鮑爾和理事布蘭納德表現出了令人欽佩的領導力，這與先前衰退後的失業型復甦形成鮮明對比。在經濟復甦仍不完全、政策辯論愈加激烈之際，我們希望並預期，在疫情引發的衰退後，兩人都優先處理強力廣泛且具包容性的就業復甦。」

•Cumberland Advisors副董事長Bob Eisenbeis

「此一提名留住兩位合格、經驗豐富人士，同時允許其他人加入熟悉議題。他們面臨的挑戰將是通膨，現在看起來並非暫時性現象——加上在不會導致衰退的資產負債表正常化。」