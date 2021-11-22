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參議員海格提：美日台韓應合作 建立抗中供應鏈

中央社東京22日專電
美國前駐日大使、共和黨籍聯邦參議員海格提接受日本朝日新聞專訪時表示，為了建立足以對抗中國的供應鏈，美國、日本、台灣、韓國應加強合作。(美聯社)
美國前駐日大使、共和黨籍聯邦參議員海格提接受日本朝日新聞專訪時表示，為了建立足以對抗中國的供應鏈，美國、日本、台灣、韓國應加強合作。(美聯社)

美國前駐日大使、共和黨籍聯邦參議員海格提接受日本朝日新聞專訪時表示，為了建立足以對抗中國的供應鏈，美國、日本、台灣、韓國應加強合作。

朝日新聞電子版今天報導，海格提（Bill Hagerty）被問及「在建立對抗中國的供應鏈上，是否對於日本的作法存疑念」的問題表示，日本、韓國、台灣、美國應加強合作，這樣就有可能強化半導體等領域的經濟關係。為了彌補供應鏈的脆弱性，日本應投資（台、韓等）中國以外的市場，將台、韓等當成長期的經濟夥伴。

儘管美國總統拜登與中國國家主席習近平日前舉行視訊會談，但美中對立關係不見改善，東亞局勢仍面臨難局。

對此，海格提表示，美國的安全保障上的成功，關鍵在於與日本加強同盟關係，尤其是在中國加強充滿惡意的態度之際，美日同盟關係更須強化。

海格提指出，中國在南海破壞珊瑚礁建造人工島，這實質上就是建軍事設施，這地區距離世界上來往最頻繁的船舶航路很近。中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）動作頻頻，也入侵台灣的領空。中國在新疆維吾爾自治區進行種族滅絕（genocide）、剝奪了香港的民主、自由。

他說，在經濟領域，中國竊取智慧財產、對產業提供補助金，與中國企業的競爭是不公正的，要在中國經商的話，參與的壁壘高，相當困難，須討好中國共產黨才行。中國企業並非與美日等國在同樣的規則中做競爭。

另外，被問及對日前的美中高峰會的評價時，海格提表示，拜登要求進行「普通的競爭」，但中國共產黨不會在一般的基礎上做競爭的。他認為拜登的想法太天真，美國與同盟國日本應以堅毅、強硬的態度面對中國才是。

對於日本首相岸田文雄表示要大幅增加日本的防衛（國防）預算一事，海格提表示肯定，並認為日本增加國防預算的同時，提升防衛能力是很重要的。

曾任美國駐日本大使的海格提說，自己在擔任駐日大使任內多次視察美日聯合指揮所演習「Yamasakura」（山櫻），確認了美日透過共同行動加強防衛能力的情形。他認為，日本增加國防預算的話，美日在技術上的互相運用性就能提高。

對於日本前首相安倍晉三所倡議的「自由且開放的印度太平洋」（FOIP），海格提予以讚賞。他說，美國前總統川普採用了這個概念，拜登也持續採用。拜登政府重視澳、美、日、印度的四方安全對話（Quad），也建立了澳、英、美組成的三方安全聯盟（AUKUS）架構，這些都值得支持。

被問及對拜登政府有何期待時，海格提答說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）沿襲美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）把新疆維吾爾自治區所發生的事態稱為「種族滅絕」的看法，但拜登政府在這個問題上並沒對中國施加壓力，對香港也是。阿富汗的事態使得中國、俄羅斯更得寸進尺了。

對於日本的防衛預算，華府方面要求應是國內生產毛額（GDP）的2%以上的聲浪增高。

對此，海格提表示，防衛預算增額意味著貢獻將增大，美國的國防預算支出是GDP占比3.5%至5.5%，派美軍駐留日本、歐洲，在世界部署，但同盟國或友好國若連防衛預算要增至GDP占比2%都有困難的話，美國實在無法向子孫說明。

他說，美國投入GDP占比3.5%至5.5%的國防預算是在增加子孫的負債。而身為美國同盟國的日本不增加防衛費負擔，維持著比美國還充實的社會福利，這樣美國無法向子孫交代，美國對此感到不滿。

有關美日貿易談判停滯不前一事，海格提表示，自己在擔任駐日大使時對於美日貿易談判盡心盡力。對於拜登政府的貿易代表戴琪（Katherine Tai）努力想深化美日貿易關係，予以肯定。貿易必須是基於公正且互惠的條件才行。

針對美國駐日大使提名人伊曼紐（Rahm Emanuel）的人事案在美國參議院是否能順利過關一事，海格提表示，期盼早日過關，因為日本在印太地區以及世界，在戰略上是美國最重要的同盟國。在經濟、軍事、國防上共享利益。

他說，美日共同面對北韓、俄羅斯、中國的威脅，這些威脅都在日本的大門口。美日關係需有強而有力的美國駐日大使。對於這項駐日大使的任命速度慢，他感到焦急，伊曼紐也感到焦急。

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