至少30人受傷 威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群

威斯康辛州密爾瓦基近郊城鎮沃科夏(Waukesha)21日發生衝撞事故:一輛紅色多功能車(SUV )在市中心內,高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行 的隊伍,目前已知至少30人受傷。

一段影片顯示,在沃科夏市中心舉行的聖誕遊行活動上,一隊揮旗表演者通過後,突然出現一輛紅色休旅 車以異常高速駛過,接著是尖叫聲,然後一名疑似警員者在後面追趕,最後是數輛警車疾駛而過。

在密爾瓦基哨兵日報(Milwaukee Journal Sentinel)實習的凱莉.斯塔拉爾(Kaylee Staral)向有線電視新聞網(CNN)表示,事件約發生在遊行開始的20、30分鐘後左右,一輛紅色SUV快速駛過,「讓他們一度以為是聖誕老人」,但卻是一輛車撞上許多人。

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz