至少30人受傷 威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群

威斯康辛州密爾瓦基近郊城鎮沃科夏(Waukesha)21日發生衝撞事故：一輛紅色多功能車(SUV )在市中心內，高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行 的隊伍，目前已知至少30人受傷。

一段影片顯示，在沃科夏市中心舉行的聖誕遊行活動上，一隊揮旗表演者通過後，突然出現一輛紅色休旅 車以異常高速駛過，接著是尖叫聲，然後一名疑似警員者在後面追趕，最後是數輛警車疾駛而過。

在密爾瓦基哨兵日報(Milwaukee Journal Sentinel)實習的凱莉．斯塔拉爾(Kaylee Staral)向有線電視新聞網(CNN)表示，事件約發生在遊行開始的20、30分鐘後左右，一輛紅色SUV快速駛過，「讓他們一度以為是聖誕老人」，但卻是一輛車撞上許多人。

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

斯塔拉爾表示，現場有「好幾個人受傷了」；每日郵報(Daily Mail)的報導則稱至少30人受傷，而且其中許多傷者是參加表演活動的年長婦女。

威州21日發生衝撞事故：一輛紅色多功能車高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行的隊伍，目前已知至少30人受傷。（截自David Kimball推特）

哥倫比亞廣播公司(CBS)則引述消息人士報導，現場事件後出現數聲槍響；沃科夏警方則呼籲民眾暫時不要前往市中心。