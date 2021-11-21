彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

中國女網名將彭帥。（美聯社）

國際奧林匹克委員會今天表示，主席巴赫與3度參加奧運的中國 女網名將彭帥 視訊通話30分鐘，她向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私，並說將繼續投入熱愛的網球運動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話，國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）與IOC中國委員、中國前女子羽球好手李玲蔚也在旁。

國際奧會發聲明指出：「兩人通話30分鐘，一開始彭帥感謝國際奧會關心她的健康，並說明她安然無恙，人在北京家中，希望此時此刻各方尊重她的隱私，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因，不過她將繼續投入熱愛的網球運動。」

影片來源：YouTube MSNBC

特霍表示：「看到彭帥一切安好我就放心了，這是當前我們最關切的，她看起來似乎神情輕鬆，並向她表達我們對她的支持，以及她方便的時候隨時保持聯繫，彭帥對此非常感激。」

北京冬季奧運明年2月揭幕，IOC的聲明說，巴赫將在明年元月抵達北京，屆時將邀請彭帥共進晚餐，由特霍與李玲蔚作陪，彭帥欣然同意。

➤➤➤CNN分析：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

35歲中國女子網球名將彭帥自從本月稍早在社群媒體 上指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵，並控對方「玩完想不要就不要了」，之後中國的網路審查員刪除彭帥這篇指控文，從此下落不明逾10天，引起軒然大波。

「世界女子職業網球協會」（WTA）率先呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」；國際網球總會」（International Tennis Federation, ITF）也喊話支持透明調查；聯合國（UN）則要求見到有關彭帥下落的證據；美國、法國與英國等相繼聲援。

➤➤➤WTA不信任中方證據 國際網總：持續聯絡彭帥本人

網壇名將包括18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響，球王約克維奇（Novak Djokovic）、大阪直美等紛紛透過社群媒體發聲相挺。

➤➤➤網球／費德勒加入發聲相挺 Big3全關注「#彭帥在哪裡」