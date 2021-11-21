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獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

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獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

中央社／華盛頓20日電
瑞登豪斯18日在法庭上與律師說話。（路透）
瑞登豪斯18日在法庭上與律師說話。（路透）

白人少年瑞登豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月25日在威斯康辛州基諾沙市的反警示威中，持槍掃射造成2死1傷，被控犯下殺人罪。他洗清罪名後今天表示，自衛「沒有違法」。

陪審團昨天裁決，18歲的瑞登豪斯蓄意殺人等罪名無罪。這項裁決引發從紐約到波特蘭等地零星示威，卻也贏得瑞登豪斯的支持者稱許，凸顯民眾對此事看法有多兩極。

福斯新聞頻道（Fox News）畫面顯示，判決出爐後，瑞登豪斯臉上掛著微笑搭車離開，他說，「艱辛的旅程」終於結束，他鬆了一口氣。

瑞登豪斯表示：「陪審團做出了正確的裁決，自衛沒有違法。」他接受福斯新聞頻道的完整訪問將在22日播出，紀錄片則會在12月播出。

瑞登豪斯家人後來透過發言人表示，他們已經搬家。發言人說：「他們現在很好，搬到某個地方，他們是一家人，大家都非常開心。」

瑞登豪斯的案件舉國注目，部分是因為事件起於去年席捲全美的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威，還涉及到槍枝、種族緊張與私刑等爭議議題。

基諾沙市（Kenosha）去年發生非裔男子遭警察開槍重傷事件，引爆連日示威，抗議警察執法過當，群眾在多處縱火、損毀商店。當時17歲的伊利諾州少年瑞登豪斯持突擊步槍朝示威者開火，造成2人死亡、1人受傷；瑞登豪斯被控一級蓄意殺人罪，他出庭時堅稱無罪。

瑞登豪斯 警察 基諾沙

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