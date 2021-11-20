拜登喊2024競選連任 高齡、人氣下滑…民主黨疑慮不減

79歲的拜登總統有意在2024年尋求連任。（美聯社）

20日年滿79歲的拜登 總統及其核心圈內成員，最近幾天向盟友保證，拜登計劃2024年競選連任。這項訊息主要是想轉移民主黨 內對共和黨將重掌國會的日益擔憂，試圖打消許多民主黨人認為拜登因年邁及人氣下降，可能不會尋求連任的揣測，同時阻止副總統賀錦麗 及其他潛在人選「妄想」代表民主黨出馬參選。

華盛頓郵報報導，拜登11月在一場線上籌款活動中告訴一小群金主，他計畫尋求連任；他強調自己曾在3月首次白宮記者會向全國傳達同一訊息，只是當時他也曾謹慎提及，「我從不篤定地計劃三年半或四年後的事」。

拜登老友、前參議員德(Chris Dodd)說：「我聽到他說的唯一一件事情就是，他打算再次參選。我很高興他要這麼做。」參加同一籌款活動的賓州前州長蘭德爾(Ed Rendell)說：「他公開表示自己一直堅信如此，且不曾改變。要是他覺得身心無力完成工作，就不會參選。」

另據知情人士透露，曾短暫擔任白宮高級顧問但在8月離開白宮的鄧恩(Anita Dunn) ，最近幾周陸續致電民主黨領袖和活動人士，保證拜登將競選連任。

黨懷疑…拜登健康能否撐三年後

近半年來，民主黨在華府內鬥、疫情改善腳步遲緩、通貨膨脹日益加劇，拜登全國支持率暴跌10幾個百分點，創下新低，民主黨內情緒益發焦慮。在拜登宣布將參選連任後，華盛頓郵報採訪了28位民主黨策士和官員，發現他的保證並未讓黨內有關他最終是否參選的爭論停歇。

部分民主黨人對拜登及其團隊發出的尋求連任說法，持懷疑態度。還有人認為，無論拜登真實意圖如何，大家仍有理由對參選下屆任期表現興趣。

佛羅里達州律師約翰摩根(John Morgan)是拜登2020年大選大金主，他不確定拜登是否會尋求連任。「他未來三年的健康狀況如何？」他問道，「看看美國的死亡率表，就知道我在說什麼」。

如果拜登最終未參選，有人擔心民主黨目前缺乏明顯領先者，黨內初選競爭可能會很慘烈。

他太老… 58%認拜登無法當總統

華爾街日報社論在拜登79歲生日這天，探究民主黨人最近為何對副總統賀錦麗的現狀如此高度警惕；社論指因為民主黨人逐漸意識到，拜登不太可能尋求第二任期，尤其是當選民目睹他為總統工作重擔苦撐。

去年大選期間，任何對拜登活力的質疑，都被認為是年齡歧視禁忌；但若回看拜登2012年與共和黨副總統候選人保羅瑞恩(Paul Ryan)的電視辯論，拜登活力明顯有差。

最新哈佛-哈里斯(Harvard-Harris)民調顯示，58%選民認為拜登「太老了，沒辦法當總統」，其中有27%民主黨人做此表示；53%選民「懷疑拜登精神狀態是否適任」，其中有16%民主黨人如是說。

誰接班？ 賀錦麗支持率低令人憂

社論指出，拜登2024年將屆82歲；民主黨人過去為趕走川普，刻意忽略這件事；但如今目標已達成，等到拜登推動4兆元預算法案過關，他對民主黨的功用就更少了；倘若共和黨在明年期中選舉重新奪回國會控制權，拜登將更失光環。

所以，誰可以代表民主黨出征呢？賀錦麗的表現顯然差強人意，她不斷下滑的支持率，引起黨內恐慌。

社論指出，或許賀錦麗可以扭轉局面；但想必有不少民主黨人此時想望的人選，是剛被亞馬遜拍成紀錄片的現任運輸部長、前印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。