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WSJ社論：拜登滿79歲 賀錦麗支持率低 民主黨恐慌

記者胡玉立／綜合報導
華爾街日報社論指出，若已年滿79歲的拜登總統(左)不尋求連任，副總統賀錦麗(右)民調又不高，民主黨已開始為此感到恐慌。(美聯社)
華爾街日報社論指出，若已年滿79歲的拜登總統(左)不尋求連任，副總統賀錦麗(右)民調又不高，民主黨已開始為此感到恐慌。(美聯社)

華爾街日報在拜登總統慶祝79歲生日之際刊登社論，探究民主黨人最近為何對副總統賀錦麗(Kamala Harris)的現狀，如此高度警惕；畢竟，賀錦麗支持率究竟有多糟、她是否受到白宮不公排擠，種種的煩惱都與年邁的拜登2024年能否尋求連任，直接相關。

社論指出，民主黨人逐漸意識到，拜登可能不會尋求第二任期，尤其是當選民不斷目睹他為總統工作重擔苦撐。去年大選期間，任何對拜登活力的質疑，都被認為是年齡歧視禁忌；但若回看拜登2012年與共和黨副總統候選人保羅瑞恩(Paul Ryan)的電視辯論，拜登活力明顯有差。

最新的哈佛-哈里斯(Harvard-Harris)民調顯示，58%選民認為拜登「太老了，沒辦法當總統」，其中有27%民主黨人做此表示；53%選民「懷疑拜登的精神狀態是否適任」，其中有16%民主黨人如是說。

華爾街日報社論指出，在祝福拜年度體檢報告結果良好，可以和現年97歲的前總統吉米卡特一樣長壽之際，想想卡特2019年曾這麼說：「假如我只有80歲，也就是我再年輕15歲，我認為我無法承擔總統重任。」

拜登2024年將年屆82歲。民主黨人過去為趕走川普，刻意忽略這件事；但如今目標已達成。等到拜登推動4兆元預算法案過關，他對民主黨的功用就更少了；倘若共和黨在明年期中選舉重新奪回國會，拜登將更失光環。

所以，誰可以為民主黨出征呢？賀錦麗的表現顯然無法令人信服，她不斷下滑的支持率，引起黨內恐慌。除了民調支持率只有28%，美國有線電視新聞網(CNN)本周還報導，圈內人抱怨賀錦麗這位副總統並沒有獲得足夠的支持和準備。

拜登的確要求賀錦麗帶頭處理移民及邊境等棘手問題，她本人也一直努力尋找自身定位。白宮發言人莎奇 (Jen Psaki) 說，對賀錦麗的批評有性別和種族歧視色彩，有些右翼人士因她是第一位有色人種女性副總統，常找她麻煩。

但華爾街日報社論指出，右翼陰謀再怎麼巨大，也不會讓支持率只剩28%；只有賀錦麗自己才辦得到。

賀錦麗曾宣布參加2020總統大選，但在第一輪民主黨初選時退出；她在南卡羅來納州民調排名第七，那裡的民主黨初選多數是非裔。民主黨提名拜登競選總統，唯一目標就是擊敗川普；拜登在政治妥協下，承諾挑選女性副手，最後選了賀錦麗。

或許賀錦麗可以扭轉局面；但想必有不少民主黨人此時想望的人選，是剛剛被亞馬遜拍成紀錄片的現任運輸部長、前印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

拜登 民主黨 賀錦麗

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