影／亞特蘭大機場槍響 乘客違規帶槍走火 驚逃釀3傷

喬治亞州亞特蘭大機場 (ATL)20日下午1時30分於管制區內發生槍擊 案,機場管理單位一度短暫下令所有班機暫停起降,但隨即很快恢復;據聯邦運輸安全局(TSA)表示,該起事件造成三名民眾受傷,無人死亡,且由於槍擊案件發生在安檢區域內,已掌握嫌疑人身分。

TSA事發後發布聲明表示:「某位旅客的隨身行李通過X光機時顯示出槍枝的形狀,本局同仁依規定開箱檢查,並警告旅客不要觸摸該件行李,結果行李主人立刻衝過來奪取並對空鳴槍,隨即往出口方向逃離;本次事件沒有人員被擊中,但有三名旅客在推擠逃離過程中受傷。」

一名準備搭機前往阿拉斯加的旅客柴德勒(Erika Zeidler)驚恐地描述事發經過,他說:「突然間很多人開始奔跑,我一剛開始還以為他們是在趕飛機,結果其中一名旅客對我大吼『有人開槍,快跑!』,我才趕緊逃離現場。」

