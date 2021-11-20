彭帥事件為何掀軒然大波？來龍去脈一次看

中國女子網球名將彭帥自從本月稍早指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，從此下落不明，引發全球越來越多人關切。(美聯社)

35歲中國 女子網球名將彭帥 自從本月稍早指控中國前副總理張高麗 曾對她性侵後，從此下落不明，引發全球越來越多人關切這位曾經登上女子雙打世界排名第一的網球明星安危。

法新社報導，這是首度有中國執政共產黨最高層級人士成為全球反性騷擾和反性侵運動「#我也是」（#MeToo）鎖定的對象。以下是目前已知的事件來龍去脈：

● 指控部分

彭帥2日在自己的微博帳號發文，對張高麗提出十分不利的指控。她聲稱兩人多年前開始斷斷續續的不倫戀，期間對方脅迫她發生性關係。

現年70多歲的張高麗至今未曾對彭帥的說法有所回應。

儘管彭帥的貼文很快便遭到微博刪除，但社群媒體使用者已先行截圖。然而直到現在，這些截圖在檢查嚴格的中國網路上遭到移除。

不過，在中國禁用的社群平台推特（Twitter）上，有人將彭帥的指控轉發，使得全球網友都能得知消息。

目前在中國網路上搜尋彭帥，依舊能顯示結果，但當中找不到她提出的指控；若同時搜尋彭帥和張高麗，也顯示無結果。

● 支援聲浪

推特上越來越多人開始標註「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）的主題標籤，不少現役和退役網球選手紛紛藉此表達對彭帥安危的關切。

其中拿過4座大滿貫賽女單冠軍的日裔好手大坂直美寫道，她對此消息感到「震驚」。美國女網傳奇名將小威廉斯（Serena Williams）也表明自己感到「極為震驚」，並呼籲對彭帥的指控加以調查。

世界球王約科維奇（Novak Djokovic）接受記者訪問時表示：「老實說，她失蹤這件事令人震驚。」

● 官方回應

世界女子職業網球協會（WTA）呼籲，彭帥提出的指控應受到「徹底、公平、透明且不受言論審查的調查」。

WTA主席賽門（Steve Simon）則透露，有「數個消息來源」告知他彭帥平安。

中國網球協會並未回覆法新社的置評要求，中國外交部也拒絕發表評論。

● 政治反應

隨著彭帥事件掀起的不平聲浪高漲，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國拜登（Joe Biden）政府希望中國對於彭帥的下落「提供獨立、可證實的證據」。

聯合國（UN）也加入施壓行列，堅稱應對彭帥的指控進行徹底透明調查。

● 報平安的電郵、照片

中國官媒中國環球電視網（CGTN）18日在推特發布一封電子郵件的螢幕截圖，聲稱是彭帥致函WTA的電郵，當中彭帥說自己提出的指控「不是事實」，且「一切安好」。讓這起事件出現新發展。

然而，信中語氣彆扭，加上截圖可見到游標，外界很快對這封信的真實性起疑。WTA主席賽門也表示，這「只會讓我產生疑慮」。

一個被推特標示為「中國國營媒體」的帳號@shen_shiwei（沈詩偉），19日晚間上傳4張照片，可見彭帥抱著灰色貓咪和熊貓布偶燦笑，背後還有許多布偶以及與小熊維尼大玩偶的合照。但法新社無法獨立證實照片真實性。