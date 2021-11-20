新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

亞利桑納大學進化生物學家沃洛比18日在國際知名期刊「科學」發表最新研究顯示，新冠肺炎「零號病人」可能是中國湖北省武漢華南海鮮市場的一名女攤販。（美聯社）

美國 CBS報導，美國亞利桑納大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）18日在國際知名期刊「科學」（Science）發表最新研究顯示，新冠肺炎「零號病人」可能是中國 湖北省武漢華南海鮮市場的一名女攤販，而非外界先前所傳從未去過華南市場的41歲男性會計師。他根據這項關鍵訊息和分析其他疫情 初期病例分布，稱這都清楚表明病毒源自華南市場而非實驗室。

沃洛比曾在今年5月和其他14名科學家在科學期刊發表專欄，要求當局慎重考慮病毒從實驗室外洩的理論，但現在又撰寫最新研究指出病毒源於華南市場。

沃洛比比對基因資料、報告和早期確診者口述，重新整理疫情爆發初期的時間表及病例分布圖。他發現疫情爆發初期的確診者，不是在華南市場工作，就是住在華南市場附近，或是和附近居民有接觸史，懷疑華南市場是新冠疫情來源。此外，多數去過華南市場的確診者，都去過活體貂、狸等動物的攤位，這類動物都帶有冠狀病毒，為活禽市場是疫源提供有力證據。

沃洛比也反駁零號病人是從未去過華南市場的41歲男性會計師理論，這項案例被引述為疫情一定不是源於華南市場的證據。他表示，41歲男性會計師最初被認為是2019年12月8日發病，但經查詢醫院紀錄和科學論文後，發現這名男子發病日實際上是當年的12月16日，並於當年12月22日住院。

沃洛比接著說，如此一來，首名確診病患應該是當年12月11日發病的華南市場女攤販。他說：「2019年12月100多例新冠病例雖然沒有和華南市場有流行病學上的直接聯繫，但這些病例都住在華南市場附近，這點值得注意。這也提供可靠證據證實，疫情社區傳播從華南市場開始。」