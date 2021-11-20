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美智庫：南沙群島隨時有300艘中國民兵船活動

中央社／華盛頓19日電
美國華府智庫研究發現，南沙群島周圍隨時有300艘中國民兵船在活動，且北京政府每天都給予這些船燃料補助。圖為2014年南海上的中國海巡船。（路透資料照片）
美國華府智庫研究發現，南沙群島周圍隨時有300艘中國民兵船在活動，且北京政府每天都給予這些船燃料補助。圖為2014年南海上的中國海巡船。（路透資料照片）

美國華府智庫研究發現，南沙群島周圍隨時有300艘中國民兵船在活動，且北京政府每天都給予這些船燃料補助；但有中國研究員反駁說，中國多數漁民未受軍事訓練，不算民兵。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，根據「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天公布的報告，在中國政府對於南海這片爭議海域進行主權聲索之際，南沙群島周圍隨時都有約300艘中國民兵船在活動。

報告提到，這些海上民兵多半由漁船組成，自2000年以來就一直擴張並參與侵略行動。

這份由美國國務院出資贊助的報告指出：「自2016年中國人造島嶼軍事基地完工以來，民兵船就一直部署在南沙群島一帶，數量比以前多，也更常態。」

「這些目前在南海組建的民兵從中國廣東省和海南省的10座港口運作。遙感探測數據顯示，隨時都有300艘左右的民兵船在南沙群島活動。」

這份報告題為「揭密中國海上民兵」（Pulling Back the Curtain on China's Maritime Militia），內容基於媒體報導、遙感探測和南海海上巡邏隊資料，辨識出122艘民兵船和其他52艘可能隸屬民兵的船隻。

報告提到，近100艘民兵船於2018年部署在菲律賓控制的中業島（Thitu）附近，還有約200艘於今年春天集結在無人占領的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶。

民兵船出沒牛軛礁，引發中國與菲律賓之間的外交齟齬。中方表示，那些漁船是在躲避惡劣天氣；菲國則要求這些船離開。

戰略暨國際研究中心報告指出，海上民兵干涉了東南亞國家的捕魚、海底開採等活動，例如2014年中海油田服務公司的「濱海285」就曾衝撞越南漁政船KN-951。

報告還稱，海上民兵在「騷擾北京政府反對的外國軍事行動」上更具攻擊性，例如2009年3月，美國海研船「無瑕號」（USNS Impeccable）在海南省以南75海里處作業時，被5艘中國船包圍，其中兩艘是漁船。

民兵船船主集中在最接近爭議水域的中國沿岸，28家公司及漁業合作社中，有22家被發現在廣東省直接持有至少一艘民兵船或疑似民兵船；海南省則有5家。

報告還提到，在南沙群島活動、至少55公尺長且引擎動力至少達1200千瓦的船，每天可獲得中國政府撥付人民幣2萬4175元（約3804美元）的燃料補助。

但中國南海研究院副研究員陳相秒表示，把南海漁民說成是海上民兵一夥的說法不當且誇大；他認為，戰略暨國際研究中心的報告並未精確定義海上民兵的組成分子。

陳相秒說：「我所理解的民兵，是一邊進行軍事訓練、一邊從事其他活動的一群人。但中國多數漁民都沒受過軍事訓練，不該被視為民兵。」

他還表示：「當漁船碰上外國執法船並與之交手時，我不認為這算是民兵行為。」他說，其他南海主權聲索國已在建立民兵勢力，越南就是一例。

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