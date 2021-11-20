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紐時：彭帥事件 IOC應檢視北京是否適格辦冬奧

中央社／舊金山19日專電
紐約時報19日評論，中國網球女將彭帥披露與張高麗不倫關係後失蹤，正是檢視中國是否適格舉辦奧運，以及要求北京說明「彭帥在哪裡、相關行動為何」的時機。圖為彭帥2011年1月參加澳洲網球公開賽的資料照片。（路透）
紐約時報19日評論，中國網球女將彭帥披露與張高麗不倫關係後失蹤，正是檢視中國是否適格舉辦奧運，以及要求北京說明「彭帥在哪裡、相關行動為何」的時機。圖為彭帥2011年1月參加澳洲網球公開賽的資料照片。（路透）

紐約時報今天評論，中國網球女將彭帥披露與張高麗不倫關係後失蹤，正是檢視中國是否適格舉辦奧運，以及要求北京說明「彭帥在哪裡、相關行動為何」的時機。

紐時評論，彭帥一案與地緣政治無關，而是一名運動員面對權高位重的男性要求不倫關係之後、提出可信的#MeToo指控而失蹤。當數千個世界各地的運動員到達中國參賽時，很難理解國際奧林匹克委員會（IOC）如何能閉上眼睛看著一個世界級的運動員被打壓。

紐時認為，現在非常重要是要求北京回應「彭帥在哪裡，以及她提出指控後，當局採取什麼行動」。

這篇評論指出，面對批評時，中國一貫的劇本就是「否認、謊言、裝傻，希望這件事會消失」，若一切都失敗時，再猛烈地反擊。

彭帥披露她與中共政治局前常委、中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，這套劇本又再次上演。

彭帥本月2日在新浪微博帳號貼文且遭刪除之後，人就消失了。中國外交部發言人堅稱對於彭帥所指控的性侵不知情，在官方的文件也找尋不到相關問答紀錄。

對於彭帥「被消失」一事，國際職業網球界積極反應。 世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）要求對彭帥提出的指控進行調查，他宣布已準備好退出中國的巡迴賽。世界男子職業網球協會（ATP）也加入發表「深感關切」聲明。

另外，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）和 塞爾維亞網球好手喬科維奇（Novak Djokovic）表達震驚和關心。聯合國呼籲「完全透明」的調查，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，拜登政府要求中國提供彭帥下落的「可靠證據」。

這些都對中共帶來嚴峻挑戰，35歲的彭帥曾是網球雙打世界排名第一，2013年被人民日報譽為模範運動員、「女網界的微風」。

紐時說，現在彭帥代表的微風已經變成高溫的爆炸事件，衝擊中國政治圈。而彭帥提出指控的時機，正值北京緊鑼密鼓準備明年2月舉辦冬季奧運之際，「允許一個殘酷鎮壓批評者、壓迫少數民族的國家再次舉辦奧運會，這引起尖銳的質疑」。

紐時評論，中國的回應向來以「體育和政治是分開的」為口號，這次仍可能是國際奧會「可悲、且自私的虛弱叫聲」 ，因為政治和奧運長期以來密不可分。

評論表示，如同中國鎮壓制度下的許多受害者，彭帥只是為了錯誤尋求補救。但彭帥的困境，不可避免地引發一些基本問題的探討，也就是「中國是否適合舉辦符合奧運理想、透過舉辦全球運動賽事，建構一個更美好的世界」。

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