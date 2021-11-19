台灣陸戰排赴美關島協訓 當地政府最高執行官公開否認

日前傳海軍陸戰隊以「陸吼」專案為名派遣排級單位赴關島協訓，但「關島日報」(The Guam DAILY POST)當地時間19日引述州長盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認此事。圖/截取自

日前傳海軍陸戰隊以「陸吼」專案為名派遣排級單位赴關島協訓，但「關島日報」(The GUAM DAILY POST)當地時間19日引述總督盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認此事。報導標題甚至用「假新聞」（fake news）形容。

陸戰排赴關島協訓，因台美兩國國防部 均未否認，消息受到包括《新聞周刊》、《台北時報》和《南華早報》等英文媒體引用。多日後卻有美民選官員透過媒體否認此事。

報導指稱，關島總督盧萊昂·格雷羅週四告訴該報記者，一位美軍軍方官員駁斥國際媒體關於台灣 海軍陸戰隊在關島部署一個月的報導；儘管到目前為止，美國 防部一直對證實進行島上演習的多篇文章保持沉默，但關島州長被該官員告知這不是真的。

報導引述盧萊昂格雷羅的話說，當媒體報導開始流傳時，美軍官員向她宣稱「那是假新聞」。回應關島日報關於此事的問題。

報導指出，本月稍早包括《新聞周刊》、《台北時報》和《南華早報》等報導稱，台灣國防部長邱國正似乎證實媒體傳聞，即大約40名台灣海軍陸戰隊成員在關島。

但報導也說，五角大樓在就此事與新聞周刊交談時沒有否認這些報導。

報導指稱，美國駐夏威夷印太司令部尚未回應關島郵報的置評請求。公共事務辦公室無法對這些報導發表評論。

報導引述盧萊昂·格雷羅的話說，她與這位官員的談話是關島沒有看到任何有關台灣演習的活動在這裡發生。