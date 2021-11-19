布林肯：美國參與非洲基礎建設 並非針對中國

布林肯（Antony Blinken）正於非洲人口最多國家奈及利亞進行訪問。美聯社

美國國務卿布林肯 今天表示，華府參與非洲的基礎建設，並非針對中國 ，其用意是為了改善當地基礎建設標準的同時，不會讓這些國家因此債台高築。

路透社報導，中國近年來透過投資 基礎建設擴大在非洲的影響力。布林肯（Antony Blinken）正於非洲人口最多國家奈及利亞進行訪問，被問及美中兩國在非洲基礎建設投資上的競爭關係。

布林肯與奈及利亞外交部長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）召開聯合記者會時表示：「關於基礎建設投資，我重申並非針對中國或其他任何國家，我們認為這些投資是一種向上競爭。」

布林肯說，中國在非洲的投資，原則上是好事，但這些國家不該落得「背負它們無法償還的巨額債務」。他還表示，投資也應顧及勞工權利、環境保護和防範貪腐。

布林肯又說，在「重建更好世界」（Build Back Better World）計畫下，七大工業國集團（G7）已開發國家將在非洲進行投資。

布林肯今天與奧尼亞馬簽署一份價值21億7000萬美元的開發援助計畫，並表示華府將繼續投資奈及利亞的安全項目。