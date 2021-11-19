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中俄9軍機進入韓國防空識別區 北京稱例行演訓

中央社首爾19日綜合外電報導

韓國合同參謀本部今天表示，今天有2架中國軍機和7架俄羅斯軍機侵入韓國東北防空識別區（ADIZ），韓國軍機緊急升空應對。北京宣稱，軍機出動屬例行演訓。

韓聯社引述韓國合同參謀本部報導，2架中國轟系列轟炸機及俄羅斯2架圖系列轟炸機、4架蘇愷系列戰機和1架A-50預警機，今天進入韓國東部海域獨島附近上空的防空識別區。

其中部分軍機在上午10時50分進入防識區後從南邊撤離，下午3時餘再度從北方進入防識區，所有軍機於下午4點38分全數飛離，在韓國防識區停留時間約10幾分鐘，並未侵犯韓國領空。

韓國合同參謀本部並表示，在中俄軍機入侵防識區前，韓方已出動F-15和F-16戰鬥機及KC-330空中加油機升空，是為應對突發情況的慣常步驟。

路透社報導，韓國合同參謀本部還說，解放軍回覆韓方詢問時表示，中國軍機的行動是例行演習。

韓國合同參謀本部在聲明中寫道，韓軍評估後認為這是一場中俄聯合軍演，但具體情況尚待進一步分析。據悉中國軍機在進入韓國防識別區前，中方曾透過熱線電話向韓方通報演習計畫；俄羅斯與韓國之間則未開通這類熱線電話。

中國 俄羅斯 北京

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