我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

不滿芝麻街首次出現亞裔角色 保守派揚言砍預算

不滿芝麻街首次出現亞裔角色 保守派揚言砍預算

記者顏伶如／綜合報導
老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)推出亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，卻引起保守派的不滿。(美聯社)
老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)推出亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，卻引起保守派的不滿。(美聯社)

老字號兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)開播52年來，首度出現亞裔角色布偶「芝英」(Ji Young)，前總統川普重要親信、「美國保守聯盟」(American Conservative Union)主席薛拉普(Matt Schlapp)本周稍早先在推特發文批評美國公共電視網(PBS)「瘋了」，揚言要刪除電視台預算，18日接受福斯新聞網訪問時則說，公共電視網不應把種族因素放入「芝麻街」。

「芝英」的角色定位為7歲韓裔女孩，名字涵意則為「聰明和勇敢堅強」。

薛拉普15日在推特發文寫道：「你們公共電視網真是瘋了(insane)，我們應該停止給你們預算。」他在推文中寫道，「芝麻街」另外兩個角色「恩尼」(Ernie)、「畢特」(Bert)的種族背景，是否也該一併探討。

薛拉普18日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，「芝麻街」加入亞裔角色布偶，是因為公共電視網想把種族因素放入節目當中。

他說，成長過程一直收看「芝麻街」，「這個節目從來就跟種族無關」。

他表示，「芝麻街」是與學習、奠定閱讀基礎能力與學會包容有關，「可是他們卻想把種族也放進去」。

薛拉普在訪問中也說，就連「大青蛙布偶秀」(The Muppets)現在都想挑戰探討性別認同的議題。他舉例說，節目裡有一個布偶角色有兒子，但這名男孩說想當女生，「他們就是不願鬆手，一直要推動覺醒(woke)政治」。薛拉普並未指明是哪一集的節目內容。

薛拉普透過電郵對國家廣播公司(NBC)發表聲明時，對於非營利全國公共電台(National Public Radio，NPR)也提出批評，指控電台跟公共電視網一樣，「企圖投入社會主義運動的懷抱」。

他在聲明說中，「芝麻街」應該回歸過去風格，只專注於教兒童認識字母即可，「不要加入覺醒運動風潮」。他寫道：「大家都喜歡畢特與恩尼，從來不需要思考這兩個角色可能代表什麼樣的種族背景。不管怎樣，恩尼的皮膚是橘色的。」

薛拉普指出：「納稅人應該聽到廣泛的辯論，如果公共電視網與全國公共電台想要投入社會主義運動的懷抱，那麼他們就要自己想辦法籌措運作經費。」

美國 亞裔 預算

上一則

沃爾瑪攜手Zipline推無人機快遞 精準送貨還免運費

延伸閱讀

芝麻街 52年來首現亞裔布偶角色…「芝英」7歲韓裔女童

芝麻街 52年來首現亞裔布偶角色…「芝英」7歲韓裔女童
奧斯卡博物館 舉辦華裔女演員黃柳霜展覽

奧斯卡博物館 舉辦華裔女演員黃柳霜展覽
芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏「大內宣」

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏「大內宣」

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美