喜萊莉：美中須合作 但不能允許北京軍事挑釁

圖為喜萊莉日前參加紐約馬拉松。（路透）

前美國 國務卿喜萊莉 今天視訊出席新加坡一場論壇時表示，美國在很多議題上應與中國 合作，但不能允許北京挑釁式軍事擴張、恫嚇其他亞太國家等舉措；拜登政府試著在兩者間取得平衡。

美中兩強競爭態勢引發全球關注，也是在新加坡舉行的「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）重點議題之一。喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）等人今天出席其中一場以「強權國家競爭」為主題的對談。

布萊爾分析，西方國家終究會極大化與中國的互動往來，不過是帶著「優勢力量」，雖然理解在氣候、疫情及全球經濟穩定等議題上，需要與中國往來，但也對中國威脅感到焦慮，認知到中國正對內加強鎮壓、對外挑釁行為也日漸增加。

他認為，西方國家會希望在軍事、科技及經濟方面維持優勢。

喜萊莉表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府正朝著這個方向，近幾個月來，可以明顯看到區域內民主國家結盟，向中國表明，「在很多議題上，我們應該合作」，但同時，不能允許北京挑釁式軍事擴張、影響海上航行及恫嚇其他亞太國家等舉措。

她觀察，拜登政府試著在兩者之間取得平衡。

喜萊莉指出，未來區域如何發展很大一部分取決於其他國家如何看待美中之間的競爭關係。不只是亞洲，甚至歐洲、非洲、拉丁美洲等其他國家都必須決定如何與中國合作、如何與美國合作，以及如何從日益激烈的美中競爭極大化自身國家利益。

就安全層面而言，布萊爾認為，歐洲國家會與美國站在一起。

另外，在貿易方面，美中是否應相互解除在前美國總統川普（Donald Trump）任內對彼此祭出的關稅？喜萊莉表示，美國正在思考如何處理這些關稅措施是最好的作法，她預期會有部分調整，「但不會全部消失」。

至於目前全球最大的兩個多邊自由貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），美國都未加入。對此，喜萊莉表示，她的看法跟幾年前有所不同，因為目前情況已有很大的改變。

她指出，疫情爆發後，包括美國在內的許多國家經濟重心轉至國內生產、製造，在特定必需品上，美國自給自足的壓力日益增加。

喜萊莉說，她不確定10年前或更早之前協商的多邊貿易協定是否仍合適美國等面臨當前經濟挑戰的國家。美國將檢視全球經濟現況並思考該如何處理，為美國及盟友帶來利益。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本週表示，美國目前無意重返CPTPP，但計劃推動不同於傳統自貿協定的「印太經濟架構」，涵蓋供應鏈韌性、半導體、基礎設施、網路安全等領域。