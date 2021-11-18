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民調：拜登滿意度跌至36% 多數國人盼共和黨重掌國會

編譯潘勛／綜合18日電
拜登總統施政滿意度已下跌到36%。(美聯社)
拜登總統施政滿意度已下跌到36%。(美聯社)

昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調指出，拜登總統施政滿意度已下跌到36%，大多數國人也打算2022年讓共和黨取得國會掌控權，也認為國家太左傾；民主黨為期中選情憂心不已，不少黨人私下都在懷疑，年歲已高的拜登2024年還會不會出馬角逐連任。

每日郵報18日報導，昆尼別克大學民調指出，目前認同拜登施政的受訪民眾只有36%，不滿者達53%，來到該大學為拜登所做民調的最低點；另外，RealClearPolitics網站指出，拜登施政滿意度11月一直下滑，但在有線電視新聞網(CNN)11月初所做民調，拜登的人氣值為45%。

就國會方面，昆尼別克大學民調發現，46%國人希望共和黨2022年掌控眾院及參院，支持民主黨續掌兩院者分別為38%及40%。民調中另指出，52%受訪者認為民主黨已往左派移動。

由歷史來看，總統的政黨在第一次期中選得票率都不太妙，2010年的歐巴馬及2018年的川普，都眼睜睜看著自己政黨在眾院喪失多數；再加上目前宣布不再尋求連任的民主黨眾議員已有15人，重畫之中的選區又偏利共和黨，民主黨期中選情兆頭十分不妙。

鑑於拜登施政滿意度很糟，民主黨兩派在國會立法又內鬨難看，期中選情堪虞，不少民主黨內開始懷疑拜登尋求連任的意願；拜登堅稱自己會再戰下一個任期，有些民主黨人認為，前總統川普再出山且獲得共和黨提名，拜登連任勝選的機率才最大。

民主黨謀士指出，上次選舉的最大關鍵在選票投不投得下去，拜登因此贏得黨內初選；許多選民認為川普再出馬，自己只能再投拜登，但拜登的滿意度若是維持低迷，民主黨期中選情大敗，而拜登又無法履行自己的施政構想，大家還會認為他是最投得下去的候選人嗎？

此外，拜登的年紀也是另個因素，目前他是美國史上最高齡總統，到2024年1月更來到81歲；民主黨人談論拜登的政治前途，都不願具名，不少人相信三年後拜登還能再次擊敗川普，至於檯面上最可能繼拜登出馬挑戰總統寶座的副總統賀錦麗，民主黨深以她會敗選為憂。

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