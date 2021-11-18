前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

國際刑警組織前主席、前中國公安 部副部長孟宏偉涉嫌受賄，去年被判刑入獄。孟宏偉的妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪時，形容中國政府是吃掉自己孩子的「怪物」。

高歌懷疑中國特工企圖綁架他們一家，因此與一對雙胞胎兒子向法國當局申請庇護，接受法國警方全天候保護。

影片來源：YouTube 美聯社

2018年9月底，孟宏偉在國際刑警組織（Interpol）主席任內自法國總部返回中國後失聯。同年10月，他的妻子高歌在法國報案並向外媒控訴孟宏偉遭到中國當局政治迫害，引發國際關注。

去年孟宏偉接受審判，被判處有期徒刑13年6個月，併處罰金人民幣200萬元（約31.3萬美元），但並未剝奪其政治權利。

高歌接受美聯社訪問時以「怪物」形容中國政府，「因為他們吃掉自己的孩子。」

她說：「我有責任露面，告訴全世界發生了什麼事。過去3年我學會了如何與怪物、政府當局共存，就如同我們知道如何與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存。」

她說：「我已經死了，又重生了。」

孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪時，形容中國政府是吃掉自己孩子的「怪物」。(美聯社)

孟宏偉即將滿68歲，關於他的下落和健康狀況，高歌都一無所知，兩人最後一次聯絡是在2018年9月25日孟宏偉去北京 出差時發的兩條簡訊，第1條是「等我的電話」，4分鐘後的第2條簡訊則是顯示為「刀子」的符號。高歌認為這顯然代表危險，很可能是孟宏偉在公安部辦公室內發出。

自此之後，高歌與丈夫就沒有任何聯絡，她的律師向中國當局發出多封信都未獲回應，她甚至不能確定丈夫是死是活。

她說：「這已經讓我難過得不能再難過了，當然，這對我的孩子也同樣殘忍。」

高歌流著淚說：「我不希望孩子沒有父親。每次他們聽到有人敲門，總是會盯著看。我知道他們希望進家門的人是他們的父親，但每次他們意識到不是的時候，都會默默地低下頭。他們是非常勇敢的。」

關於孟宏偉的命運，官方消息是一點一滴傳出來的。2018年10月高歌首次在法國里昂會見記者，敲響孟宏偉失蹤的警鐘後不久，一份聲明宣布，孟宏偉因未具體說明的違法行為而遭調查。這代表孟宏偉成為因中共整肅異己而中箭落馬的其中一名高官。

當時國際刑警組織同時宣布孟宏偉已辭去主席職務，立即生效，這讓高歌至今仍怒不可遏，並說國際刑警組織「一點忙都沒有幫」。她認為，國際刑警組織沒有採取更堅定的立場，只會助長北京的專制行為。

高歌質問說：「一個被強行失蹤的人，可以照自己的意願寫辭職信嗎？一個警察組織能對這樣的典型犯罪行為視而不見嗎？」

2019年，中國宣布開除孟宏偉共產黨籍。中國當局表示，他濫用權力以滿足家庭的「奢侈生活」，並允許妻子利用他的權力謀取個人利益。2020年1月，中國法院宣布他因被指控接受200多萬美元的賄賂，判處13年6個月的監禁。法院說他認罪並表示後悔。

高歌長期以來一直認為這些指控是捏造的，她的丈夫遭整肅，是因為他一直利用其職位來推動變革。

她說：「這是個子虛烏有的案件。這是一個政治分歧被轉化為刑事案件的例子。現今中國的腐敗程度極其嚴重，甚至無處不在。但是對於如何解決腐敗問題，有兩種不同的意見。一種是現在使用的方法，另一種是走向憲政民主，從根本上解決問題。」

高歌因自己的家世也擁有政治關係。她的母親曾在中國立法機構的一個諮詢單位任職，而這個家庭也曾歷經政治創傷。她說，共產黨1949年統治中國後，她的祖父被剝奪了商業資產，後來遭囚禁在勞改營。

她說，歷史正在重演。

她對美聯社表示：「當然，這是我們家的一個大悲劇，是讓人極其痛苦的。但是我知道，今天中國許許多多的家庭都跟我面臨同樣的命運。」