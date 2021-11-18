彭博：拜登對台灣問題頻改口 台海氣氛草木皆兵

美國總統拜登近來在台灣問題上頻頻失言和改口，讓台海局勢更加混亂。 美聯社

長期以來，台海問題都被認為是美中衝突的最主要導火線，領袖在發言時因而必須字字斟酌。然而，拜登 總統近來卻常在這個問題上變換說法。

彭博資訊報導，拜登15日在視訊會議上，向中國國家主席習近平再度保證，不會對台灣主權抱持任何立場，但他隔天卻對記者表示，台灣是「獨立」的。不過，拜登很快又糾正了這句話，說他要表達的意思是「台灣自己的決定自己來做」，而非主張台灣獨立。

四個月來四次澄清

這至少是拜登和其幕僚四個月來，第四次澄清有關台灣的發言。美中對於這類措辭的敏感，也反映當前局勢的高度緊張，任何的政策實質性轉向，都可能引發美中之間的衝突。

雖然本周的拜習視訊會談，暗示兩國近期不會爆發戰爭，但拜登的「口無遮攔」卻削弱幕僚外交努力的效益。拜登的幕僚在對台議題上，不管是貿易談判、軍售還是官員訪問，都依然維持著前總統川普時期的做法，一面小心翼翼拉近與台灣的關係，一邊又不斷重申過去40多年來支撐美中關係的「一個中國」承諾。

「如果這是棒球賽，拜登將被三振」

曾任職於美國 國會研究處（CRS）的亞洲安全事務獨立專家卡恩說：「如果這是場棒球賽，拜登將被三振出局，但現在的危險局勢不只是像一場比賽那麼簡單。拜登一直無法澄清政策，反而留下許多困惑。」

當前台海局勢的重要性又特別高，因為台北當局已警告，中國軍方將在2025年前具備攻台能力，中共解放軍正日益以試射飛彈、派遣軍機飛入防空識別區、海軍巡航等方式展示武力，並對蔡英文施加政治壓力。

川普政府在下台前最後幾個月，透過多種手段親近台灣，以試探中國反應，讓許多人懷疑美國是否要放棄1979年《台灣關係法 》中概述的「戰略模糊」。不過，在參議員時期就曾支持該法的拜登，預料將更加謹慎。

拜登政府已嘗試在強化「一中政策」之際，繼續讓台灣地位「保持模糊」，同時釐清美國對台灣的支持有多強。美國國務卿布林肯日前提議讓台灣在聯合國發揮更大作用，他也警告中國，若中國對台灣動武，美國和其盟邦將「採取行動」。拜登也在和習近平舉行線上會談時，重申美國對台灣的「六項保證」。

北京的抨擊主要是說給國內聽

雖然華府這些動作引發北京強烈抨擊，但這些批評很大一部分可能是說給中國國內民眾聽。習近平在與拜登視訊會晤時警告說，美方一些人有意搞「以台制華」是在玩火。外交部發言人趙立堅也在17日記者會上重申，中國認為美方對台的六項保證，是美國內部一些勢力製造出來的，是非法和無效的。

然而，中國外交部發布的聲明中，與有關台灣的措辭卻相當有分寸。聲明強調，習近平說，中國對於實現兩岸統一是「有耐心的」，願以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一」的前景。從文本內容來看，習近平並沒有認為美國行為觸犯到台獨底線。

美支持台灣的動能在增強

薛頓賀爾大學法學院教授、並在台灣擔任客座教授的Margaret Lewis說：「美國對台灣的基本政策始終沒有改變。沒有明確的政策轉向。但很明確的是，拜登上台後，延續了川普時期美國對台灣的強力支持，而且外界感覺到，這股動能正在增強，而不是減弱。」

拜登未能確立對台灣問題的立場，也增添他管理美中政策時的複雜度。美國國會議員一直呼籲政府對台灣表達更明確的支持。國會近幾個月來已提出一項授權向台販售武器的法案，包括提供台灣每年20億美元的融資額度，這並不包含在《台灣關係法》範圍內。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫負責人葛來儀（Bonnie Glaser）表示，拜登的聲明並未如慣常地表明，美國會堅決防衛台灣。

葛來儀說：「他大多數的表態都不合理。這些聲明傳遞令人疑惑的訊息，無助促進美國維護台海和平與穩定的利益。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點