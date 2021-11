拜登支持墮胎能否領聖餐？天主教教導文件避談

拜登總統(左)去年在梵蒂岡覲見教宗方濟各(右),兩人相談甚歡。(Getty Images)

美國 天主教教士今天通過聖餐禮指導文件,但未提及能否拒絕總統拜登 等支持墮胎 權的政治人物領用。

這份「聖體聖事在教會生活中的意義」(The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church)指導文件,獲美國天主教主教會議(The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB)巴爾的摩秋季大會壓倒性通過,222人贊成,8人反對,3人棄權。

文件草案春季公布時引發爭議,但今天通過的最終版只著重領聖餐這項聖事的重要性,未明確提及與民選官員相關的辯論。

美國天主教先前針對「對墮胎立法、安樂死等道德之惡採取擁護選擇權(pro-choice)立場」的天主教領袖擬定措施,5月間引發梵蒂岡關切。

美國天主教主教會議當時表示,這份文件用意不在懲罰,也不是要針對任何組織或個人。

墮胎議題在天主教內以及美國宗教團體內引發嚴重分歧,拜登是虔誠的天主教徒,常常公開談到他的信仰,週日也多半會參加彌撒,他個人反對墮胎,但支持憲法賦予女性的選擇權。

2019年南卡羅來納州一處天主教堂的神父就以拜登支持墮胎為由,拒絕讓他領聖餐。