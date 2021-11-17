川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

前總統川普 17日再度針對參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)開砲，除了在聲明中指責「愚蠢」、「笨蛋」、「無能」，還下達最後通牒，要求麥康諾堅守立場，攔阻拜登政府調高舉債上限，並凝聚共和黨參議員，抵抗拜登總統的支出法案。

川普在聲明中以「共產主義夢想法案」(Dream of Communism Bill)形容社會支出法案，要麥康諾必須指揮共和黨參議員全力阻擋，「否則就立即請辭。」

川普在「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發表的聲明中，對共和黨國會議員今年10月投票支持調高國債上限程序動議表達不滿，也批評本月剛通過的規模1.2兆基礎建設法案及民主黨正在討論中的社會支出法案。

川普指出，麥康諾應該利用國債上限期限，讓拜登政府施政計畫變成動彈不得。

川普在過去幾天已多次抨擊麥康諾，甚至用「老烏鴉」(Old Crow)批評麥康諾支持民主黨基礎建設法案；除了麥康諾之外，還有18名共和黨籍聯邦參議員及13名共和黨籍聯邦眾議員，也都支持基建法案。

川普在17日的聲明中進一步以「老破烏鴉」(Old Broken Crow)形容麥康諾，並說麥康諾早就該下台了。

自從麥康諾在參院議場發表談話時提到川普煽動1月6日國會暴動後，就成為川普攻擊對象；今年7月，麥康諾被問到遭川普批評為「老烏鴉」有何感想時，開玩笑回答：「其實，我覺得滿榮幸的。」

麥康諾說，自己最崇拜的參院歷史人物、前肯塔基州聯邦參議員克萊(Henry Clay)最喜歡喝的波本酒(bourbon)就叫「老烏鴉」。

另一方面，川普在共和黨各州初選紛紛支持特定候選人，沒有獲得川普背書的參選人則對受到川普青睞者展開強烈批評，讓共和黨初選已開始出現煙硝味。

在賓州、喬治亞、北卡羅來納等州參議員選舉「一級戰區」，獲得川普背書的參選人，都不是外界原本預期的強棒人選，黨內其他參選人則努力爭取在初選勝出。

共和黨籍賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)即將退休，川普背書的參選人帕尼爾(Sean Parnell)遭到前妻指控家暴，喬州參議員初選中，川普支持的退休運動員沃克(Herschel Walker)也同樣傳出家暴醜聞，都給兩人的黨內對手施展拳腳的空間。