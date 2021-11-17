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中國發展極音速飛彈 防長重申：進逼挑戰

中央社／華盛頓17日專電
國防部長奧斯丁。(美聯社)
國防部長奧斯丁。(美聯社)

美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）擔憂，中國發展極音速飛彈終將使中國有能力對美國發動核武突襲；國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也擔憂中國持續發展軍力，認為中國是美國步步進逼的挑戰。

即將卸任的海頓昨晚接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪。他在談到共軍夏天進行超音速飛彈試射細節時透露，中國以五倍音速的速度發射一枚飛彈，繞著地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，這一載具一路飛回中國，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中時，他表示，「夠接近了」。

海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。

英國金融時報之前引述消息人士報導，中國軍方在7月27日與8月13日兩度測試極音速武器。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將此形容為史普尼克（Sputnik）時刻。史普尼克是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星，蘇聯因而在冷戰時期的太空競賽中處於領先地位，震撼西方世界。

奧斯丁今天在媒體簡報上被問及對中國試射極音速飛彈的看法時表示，他不會使用「史普尼克時刻」這樣的說法，但他確實擔憂中國持續發展的軍事能力。

奧斯丁重申，中國是美國步步進逼的挑戰，美方會盡一切努力開發正確能力與概念，以能在任何類型的競賽和未來發展中發揮作用。「這包括中國、俄羅斯或任何其他想要與我們對抗的國家」。

問及共軍已經能部署中程極音速飛彈而美軍仍不行時，奧斯丁表示不知道共軍是否已部署這些武器，但知道共軍正在測試中。

奧斯丁說，美軍會持續加快發展軍力，且著眼於全方位能力，而不僅是對手的某一特定能力，「我相信我們擁有全面的強大能力」。

中國 美國 奧斯丁

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