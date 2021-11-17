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緊接拜習會後 美日韓召開高層會議關切台海

中央社／華盛頓17日專電
美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）18日在華府與日韓高層召開三方會議。（美聯社）
美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）18日在華府與日韓高層召開三方會議。（美聯社）

首場拜習會15日才落幕，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）隨即在今天與日韓高層召開三方會議，強化與盟友關係。薛曼表示，他們進行超過三小時建設性對話，其中談到維繫台海和平穩定的重要性。

美國國務院第二把交椅薛曼今天與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建（Choi Jong Kun），在華府召開三方高層會議。這是繼三人7月於東京會晤後，美日韓第二次舉辦外交副部長層級會談。

原訂3人會後共同召開聯合記者會，但因為「與會議無關的日韓雙邊分歧」，記者會最後僅由薛曼一人獨自舉辦。

但薛曼在記者會上表示，她與森健良、崔鐘建今天進行超過三小時友好、建設性與實質對話，他們談論一系列經濟、安全與區域問題，包括對推進民主價值、捍衛人權的共同承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日進行長達三個半小時的視訊會晤。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sulliva）隔天指出，拜習兩人花不少時間討論台海議題，拜登清楚表明，任何以非和平手段改變台灣未來的做法，美國都會嚴正關切。

今天的美日韓外交高層會議延續「拜習會」，同樣關切台海情勢。薛曼表示，她與森健良、崔鐘建在會中談到維繫台灣海峽和平與穩定的重要性。三人7月會晤時也同樣強調台海和平穩定的重要性。

在其他區域議題方面，薛曼指出，他們談論美日韓對維繫包容性、自由、和平、穩定與開放印太區域的承諾，也談到對會損害、動搖或威脅以規則為基礎國際秩序之行徑的反對。

此外，薛曼說，除強調維繫南海、東海航行與飛行自由的重要性外，他們也重申對東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）中心性的支持，並承認東協會員國所扮演的重要經濟與安全角色。

在美國關切的氣候、疫情議題上，薛曼表示，美日韓將共同對抗氣候變遷，分別於國內與印太區域投資乾淨能源、交通運輸與具韌性基礎建設。三方也將合作終結新冠疫情，包括透過雙邊或全球取得機制（COVAX）平台捐贈數百萬劑疫苗給需要的國家。

薛曼 美國 台灣

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