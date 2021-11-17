政府稽核處報告：1億元聯邦開發金融疫情貸款不曾發放

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」報告指出，截至目前為止「美國國際開發金融公司」都不曾發放任何款項。圖為新冠防疫用品。(Getty Images)

新冠疫情 爆發後，川普政府在2020年指示聯邦政府開發金融機構「美國 國際開發金融公司」(US International Development Finance Corporation，DFC)提供1億元貸款 ，解決醫療用品供應鏈問題。非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)報告指出，截至目前為止，「美國國際開發金融公司」都不曾發放任何款項，「美國國際開發金融公司」執行長波勒爾(Adam Boehler)是川普女婿庫許納(Jared Kushner)的大學室友。

國家廣播公司報導，對於任內不曾發放任何疫情貸款，波勒爾拒絕受訪。42歲的波勒爾已於今年1月20日離職。

2020年間，川普政府指示「美國國際開發金融公司」根據「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)架構，提供1億元國防部基金做為貸款，協助各種抗疫物資的國內生產，改善醫療用品供應鏈問題。

報導指出，生產呼吸器、疫苗、病毒檢測材料、個人防護裝備(Personal Protective Equipment，PPE)等相關抗疫用品的廠商，當時都被鼓勵可以申請貸款。

不過，政府稽核處公布最新調查報告指出，「美國國際開發金融公司」共計收到178件貸款申請案，到目前為止發放的貸款金額為零；「美國國際開發金融公司」的疫情貸款申請窗口現已關閉，疫情貸款計畫將於明年3月26日終止。

「美國國際開發金融公司」是在川普任內獲得兩黨支持而成立，主旨在於協助私人企業利用政府資金，前往開發中國家推出投資計畫。波勒爾2019年秋季出任「美國國際開發金融公司」首任執行長。

報導指出，「美國國際開發金融公司」人員上個月接受政府稽核處詢問時說，貸款案件出現嚴重延誤是因為申請案必須通過不同機關審核，耗時冗長，而且牽涉問題複雜，某些計畫還必須根據規定通過環境評估，「美國國際開發金融公司」曾經嘗試加聘人手處理貸款申請，但人手不足的問題一直未能解決。

政府稽核處調查報告主筆雀兒喜‧肯尼(Chelsa Kenney)對國家廣播公司指出，「美國國際開發金融公司」未能發放貸款，導致外界對於這個機構的表現出現「預期落差」(expectations gap)。

她說，「美國國際開發金融公司」雖然將170多件貸款申請案過濾、淘汰到只剩8件，但卻不曾發放任何款項。