「重建美好未來法案」 民主黨定調為抗通膨解方

拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)即將進入表決，被民主黨定調為因應通膨之道。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)即將進入表決，白宮與民主黨 國會領袖如今在為法案催生之際，推出新的包裝手法，為法案定調為因應通膨之道。不過，共和黨 全國參議院競選委員會(National Republican Senate Campaign，NRSC)主席、佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)則說，通貨膨脹 將重創民主黨選情。

報導指出，物價不斷上漲之際，白宮與民主黨國會領袖為「重建美好未來法案」重新包裝，強調法案計畫將能解決通膨問題，並有助於降低處方藥物價格、托兒花費，讓美國家庭減輕養家活口的輕濟負擔。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)16日便說：「想要對抗通貨膨脹嗎？那就支持重建美好未來法案。」

規模1.75兆元、耗時10年的重建美好未來法案，內容包括醫療保險補助、潔淨能源計畫等。政府將獲得授權，能為特定處方藥品議價，並推出托兒補助、延長兒童抵稅福利。法案經費則來自國稅局(IRS)加強查緝逃漏稅。

不過，中間路線派民主黨員對於法案內容存疑，擔心政府負擔增加，恐對經濟造成負面影響。

連續幾個月針對通膨問題提出警告的民主黨中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，15日被媒體問到重建美好未來法案是否消弭對通膨問題的擔憂時，拒絕發表評論。他說，所有人都看到通貨膨脹帶來的打擊，沒有人覺得問題很快就會消失。

國家廣播公司報導分析，共和黨陣營將利用通貨膨脹等經濟問題，為民主黨製造政治痛苦(political pain)。共和黨籍國會議員16日便說，民主黨提出的法案將讓通膨惡化，因為法案當中的對抗氣候變遷政策，將導致石化油料成本提高。

史考特接受訪問時表示，通貨膨脹將成為民主黨揮之不去的夢魘。他說，通貨膨脹將重創民主黨選情，窮苦家庭以及固定收入家庭已經飽受通膨折磨，「這對民主黨的傷害真的很大」。

喬治梅森大學(George Mason University)莫卡特斯中心(Mercatus Center)資深研究員貝克沃斯(David Beckworth)指出，如果以為法案可以在2021年底的此時立即解決通膨問題，「我覺得就是在欺騙自己」。他說，規模龐大的法案就算通過，也需要時間落實，還要成立各種計畫，做出某些修正。

貝克沃斯指出，以1.75兆元的法案規模來看，對通貨膨脹的影響不大。他表示，這波通膨主要是因為疫情之後民眾消費習慣改變所引起，「隨著疫情趨緩，問題將會慢慢消退」。