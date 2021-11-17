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美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

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美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

編譯劉忠勇／綜合報導
美國貿易法院重啟對雙面太陽能面板的關稅豁免，此決定有益美國清潔能源業者，但不利美國的太陽能生產商。（美聯社）
美國貿易法院重啟對雙面太陽能面板的關稅豁免，此決定有益美國清潔能源業者，但不利美國的太陽能生產商。（美聯社）

貿易法院重啟對雙面太陽能面板的關稅豁免，此決定有益國內清潔能源業者，但不利國內的太陽能生產商。

前總統川普去年取消對雙面太陽能面板的關稅豁免。國際貿易法院法官Gary Katzmann周二裁決，川普的命令「構成總統所賦予權限之外的行為」。因此，據太陽能產業協會（SEIA）的說法，所有在川普時代繳付此關稅的業者，都可以拿到退稅。

法院這項裁決，對美國本地太陽能面板業者而言，無疑是這一周來的二度挫敗；對爭取雙面太陽能面板關稅豁免的美國清潔能源業者而言，卻是一大幫助。商務部上周三拒絕延長另一項對泰國、越南、馬來西亞所生產太陽能產品加徵關稅的請求。

美國最大太陽能製造商First Solar周二收盤股價大跌7%，在美國掛牌但設於中國的晶科能源大漲7.6%。

Roth資本夥伴公司分析師Philip Shen說：「這真是一大意外。如此一來，模組經銷商就可以進口雙面太陽能面板至美國，又可以免於川普2018年所實施的關稅。」

在喬治亞州設有工廠的南韓雙面太陽能面板製造商Hanwha Q Cells的發言人說：「這是令人遺憾的裁決，陷本地太陽能業者於立即而重大的傷害。」

關稅 美國 川普

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