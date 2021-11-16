新州華母殺2子 下毒手可能原因：即將離婚、產後憂鬱症

周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

涉嫌在新澤西州 桑莫賽郡(Somerset)殺害一雙親生兒女的華人母親周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，16日視訊出席保釋聽證會；法官稱其作案手法殘忍可怕—把兩個孩子的頭用膠帶綁扎一起，再用手摀住，悶死子女，聽證全程更「無絲毫悔意」；法庭當天對周玉慧離婚訴訟和產後憂鬱症可能導致作案動機進行了討論，但法官拒絕允許她保釋，原因執意之一是她為台灣 公民、有潛逃風險。

36歲的周玉慧目前被控兩項一級謀殺罪，16日出席視頻保釋聽證，帶著眼鏡，神情木訥；在15分鐘的庭審過程中，周玉慧只說了幾次話，她表示自己不是美國公民 ，而是台灣公民，會議結束時還說了聲「謝謝」。

「其作案手法極其殘忍。」新澤西州高等法院法官托伯(Peter Tober)稱，儘管周玉慧沒有前科 ，但今年她曾因騷擾面臨家庭暴力指控，但這個問題目前已解決，但細節不詳。

周玉慧供稱，8日當天她到連鎖超市Wawa購買午餐，再去True Value雜貨店買了膠帶與索帶，預備翌日謀殺兩幼子。

她供稱，9日上午她開車帶孩子到希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)山景路(Mountain View Road)附近，先用膠帶封住女兒薩曼莎(Samantha Ross)的口鼻，但「被一路人嚇到」，未能下手。

隨後周玉慧又開車到附近打獵區旁廢水溝旁，用拉鍊綁住薩曼莎的手，用膠帶把她的臉和兒子保羅(Paul Ross)的臉粘在了一起，然後用手悶死兩個孩子。

周玉慧供認，她計畫著手殺害子女約有一周的時間。

當天上午7時14分，一名路過的拖車司機經過山景路時，看到周玉慧停在廢水溝旁的豐田轎車；他上前察看時，看到被綁在兒童座椅上的兩名死者，立即報警。

周玉慧供稱，她殺死兩個孩子後也不想活了，把自己綁在方向盤上，用膠帶封住自己口鼻，試圖自殺。

當天法庭就有關她即將離婚和產後憂鬱症導致的可能作案動機，進行討論，但法官仍拒決她的保釋申請，部分原因為她非美國公民，有潛逃風險。

法官表示，周玉慧的律師有權就保釋提出上訴，但她將繼續收押，下次開庭是12月20日；據悉，周玉慧的丈夫羅斯(James Ross)是一名工程師，案發後未出面，也未對外發言。