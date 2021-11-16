我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

評／拜習會各說各話 老友無意走回老路

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

中央社華盛頓16日專電
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。

北京冬奧倒數不到3個月，人權組織呼籲國際抵制聲浪不斷。美國財經媒體CNBC先前引述知情人士表示，中國國家主席習近平預計會在視訊會晤中親邀美國總統拜登（Joe Biden）出席冬奧。但美國資深官員昨晚透露，冬奧並未在長達3.5小時的「拜習會」上被提及。

華盛頓郵報（The Washington Post）外交國安專欄作家羅金（Josh Rogin）今天引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。這項作法雖尚未底定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。

羅金表示，美方之所以採取外交抵制，是希望在不影響美國選手情況下，回應中方人權侵犯。拜登政府延續前川普（Donald Trump）政府評估，認定中國在新疆的行徑構成「種族滅絕」。

羅金指出，近幾個月來，拜登政府官員對冬奧議題多三緘其口，不願揣測拜登是會採納人權團體呼籲的全盤抵制（拒送選手參賽）、有限度抵制、抑或是完全不抵制。但知情人士表示，拜習會落幕後，拜登政府就少了一個延後宣布外交抵制北京冬奧的原因。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月談到美國政府對抵制北京冬奧的立場曾說，美方評估此議題時會與盟友密切協商，透露發動聯合抵制確實是考慮事項之一。

但羅金表示，拜登政府將知會盟友外交抵制冬奧的決定，但會讓他們自己決定是否跟進。白宮及國務院皆不願評論。

抵制北京冬奧是美國國會跨黨派共識，至於該如何抵制，議員們則看法不同。

由於全盤抵制勢必影響美國選手權益，多數議員主張發動外交抵制，或將賽事延期並移師他國舉辦。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、眾議員史密斯（Chris Smith）則進一步要求國際奧林匹克委員會（IOC），以北京在新疆進行種族滅絕為由禁止中國隊參賽。

美國上一次抵制奧運賽事是在1980年。當時時任美國總統卡特（Jimmy Carter）因不滿蘇聯前一年入侵阿富汗，與加拿大、南韓、以色列等60多國聯合抵制1980年莫斯科奧運，拒絕派選手參賽。

美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）認為，拜登政府試圖在北京冬奧議題上採取中間派作法，但外交抵制不太可能改善北京行徑，尤其若只有美國單方面行動。

馬明漢建議，拜登政府應採取額外作為，以利用明年冬奧在人權議題上對北京施壓。

羅金指出，2007年時任美國總統小布希（George W. Bush）雖在北京持續鎮壓西藏情況下，接受時任中國領導人胡錦濤的邀請出席2008年北京奧運。但小布希當年在華府接見西藏精神領袖達賴喇嘛，達賴喇嘛也獲頒美國國會金質勳章，藉此展現美國對中國人權的支持。

美國 北京 拜登

上一則

新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚

下一則

一張圖看拜習交鋒／美不支持台獨？拜登重回戰略模糊

延伸閱讀

拜習會談台海 美官員：拜登關切北京行為 不利兩岸和平

拜習會談台海 美官員：拜登關切北京行為 不利兩岸和平
新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚

新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚
評／拜習會各說各話 老友無意走回老路

評／拜習會各說各話 老友無意走回老路
拜習會落幕 談話內容、會後爭議一次看

拜習會落幕 談話內容、會後爭議一次看

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59
莫德納疫苗。路透

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是輝瑞5倍

2021-11-12 08:40

超人氣

更多 >
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡
南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補

南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補