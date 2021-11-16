新華社：習警告拜登 美有人 「以台制華」 玩火必自焚

習近平在北京人民大會堂視訊出席拜習會。取自新浪新聞

中國 國家主席習近平 16日與美國總統拜登舉行視訊會晤，據新華社發布全文，習近平向拜登闡述了中方在台灣 問題上的原則立場，強調台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

習近平說，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。「台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。」

習近平還表示，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。他說，我們（中國）是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

據新華社報導，拜登就台灣問題回應說，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

習近平還提出新時期中美相處應該堅持三點原則：

一是相互尊重，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利；

二是和平共處，不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線；

三是合作共贏，中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。

習近平強調，中美應該著力推動四個方面的優先事項：

一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰；

二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量；

三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；

四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。

關於中美經貿問題，習近平說，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。雙方要做大合作蛋糕，呼籲美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。

習近平和拜登還就能源安全問題、氣候變化問題、公共衛生安全問題，以及阿富汗、伊朗核和朝鮮半島局勢等交換意見。拜習會上，中方參與人員還包括：中國國務院副總理劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥、中共中央外事辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅。