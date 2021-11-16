拜習會落幕 談話內容、會後爭議一次看

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日舉行視訊會議。Getty Images

美國總統拜登 與中國 國家主席習近平 15日深夜舉行視訊會議，習近平重申「一個中國原則」和「美中三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，拜登則表示堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為。

今天登場的美中領袖視訊會議，是拜登上任後，首度與習近平進行視訊面對面會談。會談時間約3個半小時。

雙方會後總結

●美方：

根據白宮釋出的4段會議紀要，在提到台灣議題時，拜登強調，美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

此外，拜登與習近平討論美中關係的複雜性，以及負責任管控競爭的重要性。兩人也就雙方利益相同的領域，以及利益、價值觀與觀點不同的領域進行討論。

對於能和習近平在一系列議題的意圖與優先事項坦率真誠地討論，拜登也表示歡迎。

拜登對中國在新疆、西藏、香港的作法及人權議題提出擔憂，並清楚表達美國必須保護本國勞工與產業免受中國不公平貿易與經濟作為影響，同時也提到自由開放印太地區的重要性，並傳達美國對區域承諾的堅定決心，並重申航行自由與安全飛行對區域繁榮的重要性。

●中方：

新華社下午發布全長約達3900字的報導。習近平的談話占絕大部分，其中包括台灣議題及經貿、氣候、能源、疫情等問題。

新華社報導，習近平宣稱「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。

根據中國外交部副部長謝鋒，「拜習會」主要內容可概括為「3421」。習近平就發展中美關係提出「三點原則」及「四個方面的優先事項」，雙方達成「兩個原則共識」，習近平「就『一個重要問題』深入做了美方工作」，也就是台灣問題。

習近平說，總結中美關係發展經驗和教訓，「新時期」中美相處應該堅持三點原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。其中包括尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，管控分歧，求同存異。

他還提出，中美應著力推動四方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰；二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量；三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。

習近平說，中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性管控，避免擴大化、激烈化。中方「當然要維護自身主權、安全、發展利益」，希望美方「務必謹慎處理好與此有關的問題」。

習近平在談到中美經貿關係時說，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。美方應停止「濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業」。中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，美方並應重視國內宏觀政策外溢效應，採取「負責任的宏觀經濟政策」。

與會人員

這場視訊會議雙方都採「1+5」方式進行，根據白宮提供的資訊，除拜登與習近平外，美方與會者包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）、白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）。

中方成員則有中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅及副外長謝鋒。

會議地點選擇

在直播中，可見到美中雙方除拜登、習近平兩名主角外，各有相關官員伴隨參與會談。拜登的視訊地點是在白宮內面積不大的一處會議室，一行人坐在直式會議桌前與中方會談。

中方雖然沒有提供寒暄環節的直播畫面，但新華社及央視則提供了中方的視訊地點畫面，位置是北京人民大會堂內面積廣大的東大廳，與會者的座位是中國常見的一字排開型橫式會議桌。背後則是東大廳內正面懸掛的「幽燕金秋圖」，圖上還題有毛澤東「蕭瑟秋風今又是，換了人間」的詩句。

會後爭議

其一、兩人是否為好朋友

習近平一開場就以「老朋友」相稱，然而拜登早在今年夏天就曾表態抗拒這種稱呼。

路透報導，「老朋友」一詞有親近之意，也展現出某種程度的熟悉和信任。當這個詞出自68歲的習近平之口，反映的是他與拜登2011年8月同遊四川並長談數小時的過往，當時兩人都還不是國家元首。

北京的「全球化智庫」理事長王輝耀認為，習近平使用「老朋友」一詞是真誠善意的表現。但前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，這是每名領袖在會議開場尋求「敘事優勢」的舉動之一。

羅素說，拜登今年夏天才公開否認他與習近平是「朋友」，習近平此時卻故意以「我的老朋友」相稱。

今年6月，記者詢問拜登是否會施壓「老朋友」配合世界衛生組織（WHO）調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源時，拜登動了怒。他當時說：「讓我們把話講清楚：我們瞭解彼此，我們不是老朋友。只是單純工作關係。」

在視訊會談之前，有記者重提這段對話，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示：「嗯…我可以證實…他還是不覺得他是『老朋友』，所以（立場）維持一致。」

中國人民大學國際關係教授時殷弘提到，習近平在兩國關係艱難的情況下，仍選用了這個詞，當中國人稱某人為「老朋友」，意思是彼此相識已久，但「『老朋友』不一定代表對方仍是真朋友」。

其二、美中雙方事後表述出現重大差異

中方通稿及中國外交部副部長謝鋒均聲稱，拜登在會中指美方「不支持台獨」，但美方聲明完全未見拜登有此表述。

根據新華社發布的通稿，拜登會中針對台灣議題說，「美國政府致力於奉行長期一貫的『一個中國政策』，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定」。

但白宮發布的通稿則提到，「總統拜登強調，美國持續奉行基於『台灣關係法』、『美中三個聯合公報』及『六項保證』的『一個中國政策』。美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」。

美方資深官員在會後的背景說明簡報中也表示，拜登與習近平就台灣議題有廣泛討論。拜登向習近平重申美國的一個中國政策，也表明美方利益在確保不會片面改變現狀與維持台海和平穩定。

拜登並對北京的部分行為直接明確表達擔憂，認為這些行為與台海和平穩定不相符。