我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共第3份歷史決議發布 寫入馬習會、兩岸一家親

避免兒童死亡 基礎建設法案納入汽車座椅安全條款

蘇利文評拜習會 存在共識與激辯 關切台灣議題

記者張筠／華盛頓報導
蘇利文表示，雖然拜登與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈也更有效。（視頻截圖）
蘇利文表示，雖然拜登與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈也更有效。（視頻截圖）

美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日回顧並評論「拜習視訊會晤」，他表示兩國領導人對話真誠直接，取得共識也存在激辯，雙方承認兩國有責任確保競爭不會演變為衝突，包括台灣議題以及美中貿易協議等。

蘇利文16日在布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的線上研討會上說，雖然拜登與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈(intense)也更有效，因兩人相識許久且關係良好，因此對話坦誠、直接，「過程中取得共識但也有許多辯論(debate)的時刻」。

蘇利文說，兩國領導人也花了很多時間(a good amount of time)討論台灣議題，拜登重申對「一中政策」的承諾，並依照「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「六項保證」；他還向習近平談及自己作為參議員時，參與了表決台灣關係法，因此也深知任何以和平之外方式改變台灣未來的作法都讓美國嚴重關切。

影片來源：YouTube Brookings Institution

他說，雙方也具體探討了可能給兩國關係造成挑戰，引起誤判和誤解的領域，拜登明確表示，中方的某些行為可能導致不穩定，也強調需要制定方法管控戰略風險，設立符合常識的護欄機制，確保雙方競爭不會演變成衝突。

蘇利文說，拜登昨晚引用父親的話說，「無意導致的衝突比刻意導致的衝突更糟」，並向習近平強調此點。

蘇利文表示，兩國領導人都認同「激烈競爭就需要更紮實激烈(intense)的外交政策」，但也承認競爭不應演變為衝突，拜登也向習近平提出，美方對新疆、西藏、香港等議題的擔憂，並提及美中貿易戰對美國工人的負面影響。

蘇利文說，本次視訊會晤後，美中須在公共衛生、全球變暖等議題上立即推進密切合作，尤其在抵禦新冠疫情方面要更追求透明，面對台灣問題，兩國需要更多關於軍事、政策、護欄機制的對話，並繼續繼續推進美中貿易協議，推動世界經濟復甦與穩定。

蘇利文說，雖然兩位領導人在昨晚的會晤中未談及過多細節，但拜登也向習近平提出了兩國在網路安全方面的合作與競爭，表示需要形成更全面可行且清晰的策略。

蘇利文表示，拜登與習近平彼此熟知，因此會晤取得良好進展，雙方同意美中在諸多議題上承擔的責任，不僅基於自身利益和價值觀，更從世界局面來對談，確保競爭不會演變為衝突，若兩人實際會面，預計會有更多建設性對話。

美國白宮國家安全顧問蘇利文16日回顧並評論「拜習視訊會晤」。（視頻截圖）
美國白宮國家安全顧問蘇利文16日回顧並評論「拜習視訊會晤」。（視頻截圖）

蘇利文 台灣關係法 拜登

上一則

拜習會有成果？白宮國安會：建立框架 能競爭也能管控

下一則

民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

延伸閱讀

美國真說反台獨？拜習「原地套招」的線上高峰會

美國真說反台獨？拜習「原地套招」的線上高峰會
打破不合謠言 拜登擁抱賀錦麗 CNN卻不善罷甘休

打破不合謠言 拜登擁抱賀錦麗 CNN卻不善罷甘休
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡
拜登：確保競爭不轉衝突 習近平：一道引領中美向前發展

拜登：確保競爭不轉衝突 習近平：一道引領中美向前發展

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59
莫德納疫苗。路透

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是輝瑞5倍

2021-11-12 08:40

超人氣

更多 >
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國
又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲
美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光

美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光
94歲演員盧燕儀態萬千 皮膚白皙光澤 原來這樣養生

94歲演員盧燕儀態萬千 皮膚白皙光澤 原來這樣養生
「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作