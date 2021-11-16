蘇利文評拜習會 存在共識與激辯 關切台灣議題

蘇利文表示，雖然拜登與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈也更有效。（視頻截圖）

美國白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)16日回顧並評論「拜習視訊會晤」，他表示兩國領導人對話真誠直接，取得共識也存在激辯，雙方承認兩國有責任確保競爭不會演變為衝突，包括台灣議題以及美中貿易協議等。

蘇利文16日在布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的線上研討會上說，雖然拜登 與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈(intense)也更有效，因兩人相識許久且關係良好，因此對話坦誠、直接，「過程中取得共識但也有許多辯論(debate)的時刻」。

蘇利文說，兩國領導人也花了很多時間(a good amount of time)討論台灣議題，拜登重申對「一中政策」的承諾，並依照「台灣關係法 」、「美中三個聯合公報」及「六項保證」；他還向習近平談及自己作為參議員時，參與了表決台灣關係法，因此也深知任何以和平之外方式改變台灣未來的作法都讓美國嚴重關切。

影片來源：YouTube Brookings Institution

他說，雙方也具體探討了可能給兩國關係造成挑戰，引起誤判和誤解的領域，拜登明確表示，中方的某些行為可能導致不穩定，也強調需要制定方法管控戰略風險，設立符合常識的護欄機制，確保雙方競爭不會演變成衝突。

蘇利文說，拜登昨晚引用父親的話說，「無意導致的衝突比刻意導致的衝突更糟」，並向習近平強調此點。

蘇利文表示，兩國領導人都認同「激烈競爭就需要更紮實激烈(intense)的外交政策」，但也承認競爭不應演變為衝突，拜登也向習近平提出，美方對新疆、西藏、香港等議題的擔憂，並提及美中貿易戰對美國工人的負面影響。

蘇利文說，本次視訊會晤後，美中須在公共衛生、全球變暖等議題上立即推進密切合作，尤其在抵禦新冠疫情方面要更追求透明，面對台灣問題，兩國需要更多關於軍事、政策、護欄機制的對話，並繼續繼續推進美中貿易協議，推動世界經濟復甦與穩定。

蘇利文說，雖然兩位領導人在昨晚的會晤中未談及過多細節，但拜登也向習近平提出了兩國在網路安全方面的合作與競爭，表示需要形成更全面可行且清晰的策略。

蘇利文表示，拜登與習近平彼此熟知，因此會晤取得良好進展，雙方同意美中在諸多議題上承擔的責任，不僅基於自身利益和價值觀，更從世界局面來對談，確保競爭不會演變為衝突，若兩人實際會面，預計會有更多建設性對話。