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中共第3份歷史決議發布 寫入馬習會、兩岸一家親

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中共第3份歷史決議發布 寫入馬習會、兩岸一家親

記者陳政錄／即時報導
中共第19屆中央委員會第六次全體會議(六中全會)閉幕後，16日發表中共百年黨史上繼1945年和1981年後的第三份「歷史決議」。(Getty Images)
中共第19屆中央委員會第六次全體會議(六中全會)閉幕後，16日發表中共百年黨史上繼1945年和1981年後的第三份「歷史決議」。(Getty Images)

中共第三份「歷史決議」，在19屆六中全會閉幕滿五天後終於公布，在全篇約3萬6000字的篇幅中，有近三分之二講述18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央」帶領「中國特色社會主義進入新時代」，並寫入馬習會，還稱「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」。

中共19屆六中全會11日閉幕，會上審議通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」後，其全文按慣例於會後一周左右，授權由新華社對外發布。

根據新華社16日傍晚授權公布內容，決議在序言中就提到，對於1945年六屆七中全會通過的「關於若干歷史問題的決議」、1981年11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，其基本論述和結論至今仍然適用。

針對外界關注的大躍進、文化大革命、改革開放、1989年學運等敏感議題，決議在「新中國成立」後的階段寫到，「遺憾的是，黨的八大形成的正確路線未能完全堅持下去，先後出現『大躍進』運動、人民公社化運動等錯誤，反右派鬥爭也被嚴重擴大化。」

決議指，毛澤東同志在關於社會主義社會階級鬥爭的理論和實踐上的錯誤發展得越來越嚴重，坦言「黨中央未能及時糾正這些錯誤」，以致林彪、江青兩個反革命集團利用錯誤，進行大量禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂，以致1976年中共中央政治局毅然粉碎四人幫，結束文化大革命「這場災難」。

決議指稱，文化大革命結束以後，只有實行改革開放才是唯一出路，否則現代化事業和社會主義事業就會被葬送。

決議並就「20世紀80年代末90年代初」的情勢表示，由於國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動，國際大氣候和國內小氣候導致「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波」。指稱黨和政府依靠人民，旗幟鮮明「反對動亂」，捍衛了社會主義國家政權，維護了人民根本利益。

在進入習近平引領的「中國特色社會主義新時代」後，決議就堅持黨的全面領導、全面從嚴治黨、全面深化改革開放、全面依法治國等面向作出表述，細數習近平在進一步改革開放、生態文明建設、脫貧攻堅、抗擊疫情、建設現代化軍隊等多方面成就。

在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，決議提到堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，並就台灣問題強調，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

決議回顧中共推動1949年以來兩岸領導人首次會晤（指馬習會）、兩岸領導人直接對話溝通。強調中共秉持「兩岸一家親」的理念，推動兩岸關係和平發展，推出惠台政策，加強兩岸經濟文化交流合作。

決議指出，2016年以來，台灣當局加緊進行「台獨」分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊，重申中共堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。「祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊」。

中共 台灣 中國

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